最後機會！C朗要捧盃就睇今鋪啦

今屆意大利盃決賽將於周四(20日)凌晨3時上演，由阿特蘭大中立場火併祖雲達斯。「神奇球隊」阿特蘭大位列意甲第2，穩奪歐聯資格，可以全力爭標；祖雲達斯聯賽衞冕失敗，「衝歐」亦好被動，唔想四大皆空定必砌盡；阿特蘭大係意甲入球之冠，祖記近4仗亦全開3球或以上，決賽碰頭勢必駁火，一於捧入球大。

祖雲達斯今季表現令人失望，除咗喺歐聯16強出局，意甲亦只係暫列第5，主帥派路全無執教經驗，面對各條戰線失利毫無辦法，前鋒線有C朗坐鎮尚可保持攻力，但後防失球數字高企屬致命傷。佢哋近14仗都有失球，對上一次保持清白，要數到3月初意甲3比0贏史柏斯亞。

入球數字冠意甲

阿特蘭大踢法全攻型，不論勝負，動輒出現大比數賽果，今季意甲攻入聯賽最多嘅90球，同時又失45球，場均總入球達到3.64球之多，係大盤客恩物。路爾斯梅利爾、杜雲沙柏達、魯賓高辛斯聯賽入球都達到雙位數，3人於上仗聯賽4比3擊敗熱拿亞均有落場，其中杜雲沙柏達及魯賓高辛斯更有「士哥」。

兩隊歷史上喺意盃戰績極之懸殊，祖記曾13次奪冠，對上一次係2018年；至於阿特蘭大僅曾於1963捧盃，距今58年，論捧盃經驗祖記贏晒，不過祖記有意甲煞科戰後顧，阿特蘭大唔係完全冇機會。