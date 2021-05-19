利物浦衝前4　求穩不求華麗

英超前4之爭充滿戲劇性，近期狀態回勇嘅利物浦已重奪歐聯入場券主導權，周四(20日)凌晨作客般尼，只要贏波即可殺入前4，因此餘下兩場聯賽實行當決賽咁踢。喺密集賽程加上不容有失情況下，利物浦只求「穩勝」不求華麗，踢法上會加倍小心，遇上防守硬淨嘅般尼相信入球數字唔會多，捧中位數3.5球入球細係明智之選。（Now 621及611周四凌晨3時15分直播）

贏晒兩仗穩入前4

雖然未能衞冕英超錦標，但「紅軍」利物浦季尾狀態亦回復穩定，自3月中開始未曾喺聯賽落敗；法賓奴泰華利斯重新擔任防守中場位置後，後防穩健程度即時大大提升，成為球隊戰績上揚嘅主要原因。

雖然羅拔圖法明奴今季腳風唔多順，起腳射門經常中柱堅黑仔，但另一射手穆罕默德沙拿腳風開始轉順，近期頻有士哥，而且「紅軍」上場亦轉運，靠門將艾利臣比加喺補時階段，谷上前接應角球頂入，絕殺西布朗，攞到救命3分，因此「紅軍」最後兩場聯賽贏晒的話，就好大機會攞到來屆歐聯資格，所以今場目標只有一個，就係贏波。

「紅軍」今場要擸晒3分之餘，亦要為緊接喺3日後進行嘅「煞科戰」，主場對水晶宮一役部署。利物浦喺主力球星迪亞高祖達受傷情況下，領隊高普更需要謹慎安排球員輪換，盡量保留球員體力踢埋最後呢兩場關鍵戰役，所以今仗作客踢法必定偏向先求穩陣，總之夠贏就算，而且利物浦對上12場聯賽，有11場總入球都開3球或以下，嚟到生死關頭，難免踢得格外謹慎。

球迷入場全力頑抗

經過季尾一輪掙扎，主隊般尼終於完成今季嘅護級任務，球隊上下都鬆一口氣；不過呢支由戴治執教嘅球隊，向來踢法硬淨兼充滿鬥志，尤其是前鋒基斯活特擁有高大身形，喺前線衝得又撞得，預計利物浦今場都會搵人好好招呼。更重要係今場般尼可以安排球迷入場，為報答球迷支持，一眾球員肯定會加多兩錢肉緊，冇咁容易畀「紅軍」擸走3分，因此利物浦入波難度必定大大增加，今場捧3.5球入球細機會較好。