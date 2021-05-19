鼻屎佬跪低　重召T梅曉姆斯

周三（19日）德國公布出征歐國盃嘅26人大軍名單，之前被主帥勒夫勸退嘅湯馬士梅拿（T梅）同曉姆斯，事隔3年獲得重召，「鼻屎佬」畀人嘈足咁耐終於跪低。

早前宣布歐國盃後離任嘅勒夫，今次係最後一次率領「日耳曼兵團」打大賽，呢份26人大軍名單中，有眾望所歸嘅湯馬士梅拿同曉姆斯重返國家隊，而紐亞、基拿比、卻奧斯、根度簡、夏維斯及迪姆華拿等亦悉數入選，較為意外嘅，係備受勒夫冷待嘅禾蘭，憑住今季喺摩納哥頻頻入波，終於獲得召用，至於多蒙特隊馬高列奧斯，之前同勒夫傾掂數而落選。

經歷2018年世盃分組賽恥辱出局後，勒夫銳意搞年輕化，因此3名2014年世盃奪冠功臣T梅、曉姆斯及謝路美保定被勸退，雖然佢哋之後於聯賽表現出色，T梅更蛻變為助攻王，但「鼻屎佬」依然堅持拒絕徵召，喺輿論龐大壓力，雖然都冇選謝路美保定，不過佢終於跪低召入T梅同曉姆斯，希望以兩老嘅經驗穩定軍心。

德國歐國盃26人名單

門將：紐亞（拜仁慕尼黑）、賓特尼奴（阿仙奴）、奇雲查普（法蘭克福）

後衞

馬菲亞斯真達（慕遜加柏）、曉姆斯（多蒙特）、基斯甸根達（弗賴堡）、侯斯頓保（RB萊比錫）、高路斯達文（RB萊比錫）、魯賓高辛斯（阿特蘭大）、魯迪格（車路士）、羅賓高治（列斯聯）、歷卡斯蘇尼（拜仁慕尼黑）

中場

安利簡恩（多蒙特）、甘美治（拜仁慕尼黑）、哥列斯卡（拜仁慕尼黑）、穆斯亞拿（拜仁慕尼黑）、根度簡（曼城）、卻奧斯（皇家馬德里）、科利安尼奧侯斯（慕遜加柏）、莊拿斯荷夫曼（慕遜加柏）、夏維斯（車路士）

前鋒

迪姆華拿（車路士）、基拿比（拜仁慕尼黑）、利萊辛尼（拜仁慕尼黑）、湯馬士梅拿（拜仁慕尼黑）、禾蘭（摩納哥）