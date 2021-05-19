【港講J.LEAGUE】回顧值得記錄的人和事

J.LEAGUE在1993年5月15日上演首季的揭幕戰，至剛過去的周六，即2021年5月15日，這個令職業足球在亞洲重新定義的聯賽，已經歷了28個寒暑，在超過1萬個日與夜裏，總有些人和事值得記下，就讓我們回顧這些往事。

J.LEAGUE揭幕戰星光熠熠，不過，J.LEAGUE史上首個入球並非來自川崎讀賣的好波之人如三浦知良、武田修宏、拿武士‧瑠偉，或橫濱水手名將戴亞斯、木村和司、水沼貴史等等，而是荷蘭人Hennie Meijer。28年前的5月15日晚，該位步大力雄的鋒將禁區外遠射掛網、名載史冊。

該場揭幕戰有份上陣的三浦知良，目前仍是J.LEAGUE現役球員，繼續是傳媒焦點所在，其球會隊友中村俊輔亦有「威水」紀錄，就是目前唯一能在兩個「十年期」內（2000年、2013年）膺J.LEAGUE最有價值球員的大將。

1998年球季，當時的日本國腳中山雅史，單季錄得36個入球、此紀錄保持至今，該季這位傳奇前鋒更試過連續4場大演「帽子戲法」，同年亦成為首位在世界盃決賽周入波的日本球員。

單場入球紀錄，就屬於在2019年J2煞科日攻入8球的柏雷素爾肯尼亞鋒將奧隆加，而柏雷素爾在1998年對清水心跳的比賽，雙方合共錄得51次攻門則是另一項J.LEAGUE紀錄，而該隊亦曾在2010年、11年接連稱霸J2、J1，寫下升班馬奪冠的歷史一頁。

廣島三箭鋒將佐藤壽人，在2006年球隊對大阪櫻花之戰開賽僅8秒入波，成為J.LEAGUE紀錄保持者，至於今季「回巢」櫻花的老將大久保嘉人，就以190球名列J1總入球首位，此紀錄更有望繼續刷新。

三浦知良在2017年以50歲14日之齡入波，刷新J.LEAGUE最年長入球者紀錄，大家耳熟能詳，但最年輕的J.LEAGUE入球者是誰？那就是已外流西班牙的久保建英，他在15歲10個月零11日時，就在J3聯賽入球，而J1最年輕入球者紀錄，就屬於在16歲生日前兩日入波的森本貴幸。

J.LEAGUE自誕生起即面向世界、凝聚國際球壇人材，早年即有薛高、鄧高、史岱哲哥夫、連尼加、史杜高域、米高勞特立與及眾多一級球星在各隊效力，雲格、史高拉利、奎羅斯、阿迪尼斯也曾在J.LEAGUE球隊掌帥印。時至今日，世界有超過50個國家或地區轉播J.LEAGUE比賽，J.LEAGUE亦着重安排與各地球證交流，曾有蘇格蘭、波蘭、澳洲的球證到日本執法。

隨着J.LEAGUE發展，聯盟日益壯大，宮崎棒牛鳥加入之後，日本全國47個都道府縣其中40個有J.LEAGUE球隊，當中，又以首季已參賽的鹿島鹿角、橫濱水手，從未試過降班最為「威水」，兩隊都經歷了J.LEAGUE早期設有V.Goal（和波即加時並以黃金入球決勝）、互射十二碼決勝制度的年代，一路走到今天。

踏入J.LEAGUE舉辦的第29個年頭，大家又對J.LEAGUE的未來有甚麼期望呢？

各位球迷可以登入以下《J.LEAGUE International》連結，欣賞於過去28年間，10個觸動人心的J.LEAGUE時刻，以及回顧J.LEAGUE於過去28年間的一些改變: