有排玩 文仙尼續約至2026年

意大利足總宣布，同國家隊領隊文仙尼續約至2026年，意味呢位56歲名帥唔止會帶隊出戰下月舉行嘅歐國盃決賽周，仲會領軍踢埋2022及26年世界盃決賽周。

意大利足總發表聲明，指文仙尼執教意大利國家隊3年以來，取得驕人成績，好期待繼續同佢合作，今次續約亦獲得各界支持。至於文仙尼表示，好高興可以續約，令佢可以為國家隊制定長期規劃。

文仙尼率領意大利踢咗30場比賽，取得21勝7和2負，勝出率達70%，其中10場歐國盃外圍賽更加全勝，並取得歐國聯4強席位，意大利足總梗係要用長約綁實佢啦。

另外，文仙尼公布咗備戰下月歐國盃決賽周嘅33人初選名單，除咗有恩莫比尼、恩斯治尼、邦路斯、馬高華拉堤等主力之外，36歲老將基亞連尼都有份入選，巴黎聖日耳門前鋒摩斯堅恩、薩斯索羅前鋒拉斯柏度尼成為陣中僅有2位「00後」球員。

至於2位車路士球員佐真奴費路、艾馬臣柏美尼因為要踢歐聯決賽，暫時冇納入意軍名單之中。意大利將於香港時間5月29日凌晨同聖馬力諾踢熱身賽，6月5日凌晨同捷克踢熱身賽，跟住出戰6月12日凌晨歐國盃對土耳其。