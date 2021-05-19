咁蝕底都制　曼聯想用VDB換羅馬「玻璃腳」

曼聯喺歐霸盃淘汰羅馬之餘，更加希望趁勢撬走呢支意甲球隊嘅新星尼高路辛尼奧路。據悉，紅魔鬼計劃用中場雲迪碧克(VDB)作為籌碼，交換呢位21歲意大利國腳。不過尼高路辛尼奧路過去1年幾已經2次重傷，可以話係球壇「玻璃腳」，估唔到曼聯主帥蘇斯克查都想簽佢，似乎真係好想踢走VDB喎。

曼聯2020年8月斥資4,000萬鎊向阿積士收購雲迪碧克，原本被寄予厚望，但蘇斯克查唔多鍾意用呢位24歲荷蘭國腳，搞到佢長居後備。會方為免浪費1位貴價球員，所以打算將VDB作為籌碼，交換其他球員，頭號目標係尼高路辛尼奧路。呢位「新托迪」可以勝任進攻中場及翼鋒，扭得又射得，被譽為自托迪之後，最佳天才橫溢嘅羅馬球員。

原本曼聯用雲迪碧克交換尼高路辛尼奧路，的確有着數，問題係呢位「新托迪」近1年幾已經2次受重傷，包括2020年1月對祖雲達斯一役，整傷右滕，抖咗半年，上年9月整傷埋左膝，一直缺陣至今，曼聯用雲迪碧克交換個「玻璃腳」，似乎又太冒險。