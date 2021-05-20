【足動校園】天水圍飛馬校訪教腳法　同學無懼高溫笑住玩

「中銀香港足動校園體驗計劃」來到今季第3站，早前到訪元朗區，由港超球隊天水圍飛馬4名球員透過教學影片，指導元朗公立中學校友會鄧英業小學20多名同學足球技巧。雖然校訪當天遇上今年首個「酷熱天氣警告」，氣溫高達30度，但無阻一班「同學仔」積極參與，令現場的熾熱程度推得更高！

天水圍飛馬今季重新扎根元朗區，由「熱血教頭」郭嘉諾接掌帥印，除引入一眾當打的本地球員外，更重金禮聘4名巴西外援。雖然季初表現飄忽，但復賽後重回正軌，更多次在落後之下反敗為勝，現時已躋身「爭標組」與列強周旋。為向同學展示飛馬的實力，他們今次共派出5人分享心得和示範訓練動作，分別為主教練郭嘉諾、隊長梁興傑、老將法比奧，以及黎格爾和孫銘謙。

「嘉諾Sir」在片段中接受影片主持人Cathy的訪問，大談去年考核專業級教練牌照的過程和應用，而梁興傑亦分享他作為隊長的感受和對球隊的目標。4位球員在示範熱身後，隨即教授簡單的傳球技巧，而「同學仔」在校訪當日亦雀躍地參與，雖然部分動作較複雜，但在學校老師和工作人員的指導下，他們都積極嘗試。

嘉諾Sir指導盤球假動作

其後主帥郭嘉諾教導「Side Step」、「Step Over」和「Scissor」3套盤球假動作，即使同學未能靈巧地完成，但從在現場的歡笑聲也可感受他們十分享受學習的過程。隨後「嘉諾Sir」再給予「同學仔」一項綜合當天所學的挑戰，他們要兼備傳球、盤球以及假動作，並以射入龍門完成。不少同學為着這項挑戰揮灑汗水，甚至在酷熱曝曬的天氣下也力臻完美，就算未能順利達成也絕對贏得同學們的掌聲。

最後為獎勵「同學仔」盡力參與，足總工作人員和當日主持人Iris為他們送上足總出版的「港超聯天書」、精美水樽，以及由天水圍飛馬送贈的外科口罩一盒，隨着手持「戰利品」影大合照過後，今次校訪活動亦在一片歡笑聲中圓滿結束。活動中曾負責守龍門的五年級女同學葉希敏接受當日主持Iris訪問時表示，一小時的活動令她更加喜歡踢足球，更令她知道原來踢波並非男生「專利」，同是五年級的男同學郭力君則指，自己最喜歡活動中射龍門的部分，因為他享受得分的感覺。

單校長盼培養學生堅毅精神

元朗公立中學校友會鄧英業小學校長單琬雅女士認為，疫情持續逾年，小朋友較少出外活動，導致他們的身形逐漸肥胖，而今次「中銀香港足動校園體驗計劃」能讓同學變得「生猛」，很高興看見他們能再次投入運動。她又希望藉着今次足球活動，除增強學生的體能外，亦能培養他們的堅毅精神，以及與同學之間的溝通能力。而學校亦繼續分配資源在體育活動發展上：「幫到啲成長於比較貧困家庭嘅小朋友，令佢哋唔會因為經濟問題而阻礙到發展體育嘅潛能，所以喺資源分配上會有安排。」

「中銀香港社區足球伙伴計劃」之「中銀香港足動校園體驗計劃」已經完成第3站，之後將有更多港超聯球隊亮相，令「同學仔」增加對港超聯的認識之餘，亦能培養他們對足球的興趣，詳情請繼續留意足總的消息。

元朗公立中學校友會鄧英業小學

着重「勤孝友誠」精神

元朗公立中學校友會鄧英業小學前身為元朗公立中學校友會小學下午校，創立於1989年，2003年遷至位於天水圍俊宏軒的現址，為政府津貼全日制小學。學校以發展優質、完善及均衡的教育服務為宗旨，秉承校訓「勤、孝、友、誠」精神，培養學生身體力行貢獻社會，服務他人，並以「德、智、體、群、美」五育為課程綱領，發現學生潛能，塑造完美人格，成就全人教育。

校方致力培養學生對足球的興趣，近期先後多次由老師帶領同學現場觀看港超聯賽事，感受賽事熾熱氣氛。至於學校足球隊在「元朗區小學校際足球比賽」亦有良好表現，曾於2015年奪冠及2016年獲得亞軍，戰績彪炳。