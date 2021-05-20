利物浦大炒般尼　賺埋得失球前4極穩陣

英超尾2一輪賽事周四(20日)凌晨結束，焦點嘅「歐聯入場券爭奪戰」出現重大轉折，自2月中後未曾躋身前4位嘅利物浦，作客以3比0大破般尼後，憑得失球差壓倒李斯特城升上第4位，而且今場大勝令「紅軍」得失球差拉開至+4球，周日(23日)煞科戰只要贏波，幾乎肯定可以拎到來季歐聯席位。

強陣出擊嘅利物浦今場決心十足，甫開賽就圍住般尼狂攻，近期腳風好順嘅羅拔圖法明奴，43分鐘接應安德魯羅拔臣傳中先開紀錄，52分鐘尼達利菲臘斯更頂入個人職業生涯第1球。利物浦穩定勝局後仲要盡量爭取入球，完場前2分鐘終由阿歷士張伯倫埋齋，拎到相當關鍵嘅3比0大勝。

利物浦喺2月至3月曾經歷7戰6敗嘅頹勢，2月中開始就跌出前4，最後10輪嗰陣更加淪落至第8位，但「紅軍」季尾戲劇性反彈，今場贏埋之後同李斯特城同得66分，並以4球得失球優勢壓倒「狐狸」，時隔3個月後再次躋身聯賽前4位。

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由於利物浦得失球差已經拉開，依家完全掌握歐聯入場券主導權，煞科戰主場迎戰水晶宮，「紅軍」只要同李斯特城拎到相同成績就99.9%搞掂。若果兩隊1齊贏波，利物浦贏1球，李斯特城就要贏至少5球；若果齊齊輸波，亦要利物浦慘輸5球或以上！李斯特城仲要作客為歐洲賽資格而戰嘅熱刺，莫講話要狂勝，就連贏波都有一定難度。

利物浦領隊高普賽後表示：「我真係超開心，今季英超真係勁難打，我哋對上一次喺前4位已經係2月，依家竟然可以咁接近拎到歐聯資格，真係好變態！我哋同目標非常接近，但仲未完成任務，今場『準決定』贏波，煞科戰就係『決賽』，球員會毫無保留爭勝。」