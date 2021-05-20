歐洲賽資格大混戰　阿仙奴贏波未斷氣

英超嘅歐聯資格爭奪已經明朗化，但另外3個歐洲賽資格就相當激烈，利物浦同李斯特城依家「坐歐霸、望歐聯」，另一個歐霸盃同歐協盃席位就由第6至第9位球隊競逐，阿仙奴周四(20日)凌晨作客3比1贏水晶宮後，仍然有機會搶到歐協盃參賽資格。

原本排第6位(歐霸盃資格)嘅熱刺，主場1比2輸畀阿士東維拉，而愛華頓(1比0贏狼隊)、阿仙奴(3比1贏水晶宮)、韋斯咸(3比1贏西布朗)齊齊奏凱，4支球隊目前只相差4位。韋斯咸依家62分排第6位形勢最好，佢哋領先熱刺同愛華頓3分，煞科戰對修咸頓只要唔輸就可以踢歐霸盃。

目前排第7位(歐協盃資格)嘅熱刺(59分)想入前6之餘，亦要提防愛華頓(59分)同阿仙奴(58分)追趕。阿仙奴聯賽4連勝後重燃出戰歐洲賽希望，佢哋煞科戰要贏白禮頓，同時要希望熱刺(作客李斯特城)同愛華頓(作客曼城)失分，數字上仍有希望。

【歐洲賽形勢】

6(歐霸盃)●韋斯咸●62分●+12球

7(歐協盃)●熱刺●59分●+21球

8(無)●愛華頓●59分●+4球

9(無)●阿仙奴●58分●+14球