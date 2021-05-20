輸波告別！哈利卡尼繞場Say Goodbye？

熱刺前鋒哈利卡尼日前提出轉會要求，引發曼聯、曼城同車路士等豪門爭奪戰，熱刺周四(20日)凌晨進行今季最後一場主場賽事，喺呢場可能係佢最後一次喺熱刺主場亮相嘅賽事，哈利卡尼完場後一個人繞場一周，向入場打氣嘅球迷揮手道別，令哈利卡尼將會離開熱刺嘅傳聞更加似層層。

熱刺仍要為歐洲賽資格而戰，不過今場表現差勁，雖然貝雲積喺開波8分鐘就為熱刺先拔頭籌，但左閘利古朗20分鐘解圍撻Q，轟出一記「烏龍世界波」為維拉追平。呢位西班牙球星39分鐘再一次孭鑊，連續2場喺後場誤傳後，被奧尼屈堅斯搶到殺入禁區射入，熱刺最終輸1比2。

熱刺球迷今場抗議球隊收取全英超最高票價，完場後更向球隊大喝倒采，不過哈利卡尼就選擇留喺場內，一個人繞場一周同10,000球迷揮手告別，而且神情傷感，似係離隊前嘅最後道別。熱刺看守領隊賴恩美臣賽後就解釋：「好正常啫！今場係今季最後一場主場，哈利卡尼作為熱刺球員，去同球迷拍手致謝，只係同佢往常一樣嘅做法。」