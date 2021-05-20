麥巴比1傳1射　PSG蟬聯法足盃冠軍

周四(20日)凌晨法國足總盃決賽，巴黎聖日耳門(PSG)靠基利安麥巴比貢獻1次助攻及射入1球，以2比0擊敗摩納哥，連續2屆捧盃，為下周一(24日)凌晨法甲煞科衝冠，大壯聲威。

巴黎聖日耳門今場佔上風，開賽19分鐘，基利安麥巴比禁區邊搶到波，形成單刀之勢，但佢並冇貪功，橫傳畀莫路伊卡迪射入空門。其後費奧倫斯勁射，僅被摩納哥門將馬積基托出底線，摩納哥亦有禾蘭頭槌攻門斜出。

換邊之後，摩納哥幾乎可以扳平，祖維迪笠射，被PSG門將基羅拿華斯擋到之後，再中楣彈出。PSG亦有基利安麥巴比遠距離笠射，同樣中楣唔入，呢位法國國腳轉個頭，接應迪馬利亞傳送，近門射成2比0。

巴黎聖日耳門近7屆法足盃都打入決賽，其中6次捧盃，球隊已經累積第14次奪得法足盃冠軍，亦係呢項賽事史上捧盃次數最多嘅球隊。

普捷天奴1月執教PSG之後，已經奪得法冠盃及法足盃冠軍，球隊將於下周一(24日)凌晨法甲煞科戰作客比斯特，PSG現時落後榜首里爾1分，所以PSG除咗需要贏波之外，仲要寄望里爾失分，先至可以捧盃。