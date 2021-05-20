【東體爭議】干地冇捧過歐聯 比唔上摩佬

干地今季率領國際米蘭相隔11年之後，再次嘗到意甲冠軍滋味，對上1位協助國米捧聯賽冠軍嘅主帥係摩連奴，適逢「寸王」將於下季執教羅馬，意味呢2位國米冠軍名帥將會正面交鋒。

到底邊位比較優勝，引起各界議論紛紛，國米名宿辛格力撐摩連奴，因為「寸王」教波生涯曾經4次奪得歐洲賽冠軍，包括2次歐聯及2次歐霸盃(包括前身歐洲足協盃)，但係干地嘅歐戰錦標仲係「零」。

球員時代係國際米蘭鋼門嘅辛格指如果干地想成為國米傳奇教練，仲有好遙遠嘅路要行：「干地要幫助國際米蘭奪得歐洲賽冠軍，先至可以同摩連奴、查帕東尼相提並論。」查帕東尼曾於1988/89年球季帶領國米捧意甲冠軍，以及奪得1990/91年球季歐洲足協盃(歐霸盃前身)冠軍。

至於摩連奴仲犀利，為波圖奪得2002/03年球季歐洲足協盃(歐霸盃前身)冠軍，1年之後再贏埋歐聯冠軍，2010年更加率領國米成為意甲、意大利盃、歐聯「三冠王」，執教曼聯時期亦捧過歐霸盃。

反觀，干地雖然帶領過車路士奪得英超冠軍，亦為祖雲達斯、國際米蘭捧意甲，但係歐洲賽最威水只係打入上屆歐霸盃決賽，最後不敵西維爾，國米今屆歐聯更加分組賽包尾出局，實在羞家。

不過，干地崇尚進攻足球，戰術充滿激情，欣賞價值更勝摩連奴，球迷可能會比較鍾意干地多過「寸王」。同埋2018年英足盃決賽，干地率領車路士擊敗摩連奴執教嘅曼聯，佢現時教波功力比「寸王」有過之而無不及。