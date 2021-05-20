東來原是偶然　丹恩奴域：亞洲已經係我屋企

「要打破『亞冠盃』入球紀錄」、「為傑志在亞洲再闖高峰」，或許這些話題對7月將踏入40之齡的丹恩奴域（Dejan）來說，都已經談得有點膩，這次專訪我們來跟他談談生活，了解一下縱橫亞洲球壇15載的「黑山伊巴」，球場以外的一點一滴。

文：黃雋謙／圖：鄧曉欣

要了解丹恩奴域的成長背景，我們把時間推回到1992年，當時巴爾幹半島正值南斯拉夫內戰，大半個東歐彌漫着硝煙和火藥味。戰火由波斯尼亞戰爭的藥引點燃開始，瞬間由首都薩拉熱窩蔓延至Dejan兒時成長的城市——莫斯塔爾，他便是在烽煙四起的國度中成長過來。

「當時我11歲，唔會好似大人咁看待呢場戰爭，爸爸媽媽嘗試向我隱瞞出面發生咩事，希望保護到我，但我依然感受到外面有啲緊張，好似有問題發生緊咁。」就在莫斯塔爾戰事甫展開，Dejan一家便逃亡到塞爾維亞，他憶述，當時所有人均以為事情很快便會平定下來，數月後大家便可回鄉過以前過的「正常生活」，當然這一切並沒有發生：「我只好跟父母搬到貝爾格萊德，佢哋嘅當地大公司工作，而我因為轉校，所有朋友都唔同晒，漸漸地我哋喺嗰度安頓落嚟。」

在這座塞爾維亞首都長大的Dejan，1998年正式出道，初期僅在頂級和次級聯賽浮浮沉沉。效力FK Bežanija期間曾被外借到沙特阿拉伯勁旅吉達艾阿里，但論到真正將這位黑山射手帶來亞洲的契機，就要回想到2007年的那一個夏天。「當時我就嚟26歲，我就諗：Give me something！點知亞洲嘅機會就送上門，一位經紀介紹我去南韓，就喺2日後我就登上前往關島嘅航班，參加仁川聯嘅季前集訓。」

一次機緣巧合，造就這位本來發展平平的巴爾幹射手，漸漸在南韓打出名堂，首次轉投FC首爾，3度榮膺神射手、2奪韓職冠軍、1次當選MVP，搖身一變成為稱霸南韓的殿堂人物，這一切當初他完全沒有預計過：「喺我之前韓職已經有一位塞爾維亞球員被稱為傳奇，韓國人問我可唔可以達到佢嘅成就，點知我竟然留咗12年咁耐，亦都冇諗過我會成為另一位傳奇！」

在南韓球壇打滾多年，Dejan不諱言自己雖然略懂韓語，卻甚少與隊友以韓語溝通：「同隊友講韓文，佢會當我一個本地球員咁看待，如果你話我係韓職史上最佳外援，請你要當我真係一位外國人咁看待，我鍾意南韓，但我的確唔係一位南韓人。」他回答時加重語氣，毫不掩蓋他那直率的個性，更直言自己並不喜歡韓國的長尊幼卑文化。「안녕하십니까」、「괜찮습니다」他用韓語道出一串串短句，記者雖聽不明白，但從他緊鎖的眉頭也看得出他對這種執着的文化感不耐煩，「就算我年長過你，我都唔希望搵啲細嘅麻煩，同時我亦都唔想啲長輩嚟搵我麻煩。」他笑道。

談到食物，他笑言自己是一位「雜食者」，效力北京國安期間，隊友經常在賽後帶他出外「掃街」，嚐盡街邊小食，由此練得一副好腸胃。在離不開泡菜的南韓，他甚至愛上這種當地國寶級食物，每次回家鄉度假都會事先買一罐即食泡菜送白飯，完全融入亞洲飲食文化，「感覺自己已經成為半個亞洲人，當我返番塞爾維亞，有朋友話我着到成個亞洲人咁，老實講我適應晒呢度嘅文化，直頭當咗亞洲係我嘅家。」

有留意丹恩奴域出戰港超聯比賽，不難發現他往往在入球後，都會向坐於觀眾席的家人展示「韓式心心」手勢。他表示，過往為FC首爾比賽後步出球場，都會有近千名擁躉在場外等待，只為見偶像一面，有球迷甚至向球員用手勢「示愛」，這才令他知道用拇指和食指交疊的手勢是代表着愛，因此他亦將這個動作化為自己的標準慶祝。他還向記者透露一段與基爾頓有關的趣事：「我嚟香港後成日用心心手勢慶祝，有一次基爾頓埋嚟問我點解成日入完波都做『Money手勢』，我話：『大佬，呢個唔係錢呀，係心心呀！』」

在南韓贏過無數榮譽，又闖過中國球壇，丹恩奴域輾轉於2016年又回到首爾，再度將韓職冠軍收納為囊中物。就在翌年的初春，他隨隊訪港參戰賀歲盃，初次踏上香港大球場的草披。他向記者重提當年來港前，向當時效力南華的高美斯和麥高派路域「探路」一事：「我叫佢哋帶我周圍參觀，去咗中環、尖沙咀等地方，難以置信地我非常享受喺香港嘅每一日！」當刻他向「Mr. Right」打趣道，可能假以時日有機會來港「搵食」，誰知4年後的今天，他便坐在位於中環的咖啡廳，接受記者的訪問，又是一個機緣巧合，間接將「黑山伊巴」帶到來香港。

今年1月，與FC大邱約滿的Dejan自感仍「有貨賣」，毅然接受傑志的聘約。抵步香港一刻令他最感驚喜的並非與足球有關，而是發現原來普遍香港人的英語水平都相當高：「我一到機場就接受病毒檢測，等咗5個鐘先有結果，職員用英文好清晰咁解釋畀我聽檢疫程序，呢個係我從來冇想像過。」他向記者大呻，過往不論在南韓抑或中國，溝通永遠是在當地生活的一大障礙，就算隊友聽得明白他說的英語，他們的回應都只局限於「Yes or No」，如今來到以這座以國際化聞名的大都會，Dejan終於不再「有口難言」。

我們由Dejan的兒時講到事業；再由事業講到食物，他都一臉認真地回答記者每條問題，但當說到家庭，他卻展露出甜絲絲的笑容。Dejan坦言自己是「Family Man」，去年為FC大邱征戰期間突然遇上疫情，一度與太太和囝囡分隔異地10個月，令他感到牽腸掛肚。因此當收到「藍鳥」的邀請時，他第一時間開出「要帶埋一家大細嚟」的條件：「依家佢哋喺度我好享受，見到佢哋好開心咁生活，亦都係我喺球場發揮得好嘅重要因素。」觀察他的社交媒體，你會發現Dejan一家經常與丹尼一家聚會，他甚至將「帽子戲法」得來的皮球贈給丹尼的兒子Iago和Roque，兩位「不老神丹」的太太亦經常相約外出，可想而知兩家人感情想當要好。

Dejan再三強調，家人能否享受當地的生活，是他如今選擇到何處踢足球的決定因素。自從來港後，他樂見妻兒享受在這裏生活，更藉訪問向記者大爆一個獨家消息：「我對囝囡依家仲係透過Online上堂，我見香港教育質素好好，所以假如我會喺度踢多年，我計劃安排佢哋入讀呢度嘅國際學校，不過都要踢埋今季先，之後或者會同球會傾呢件事。」

Dejan Damjanović Profile

出生日期：1981年7月27日（39歲）

國籍：黑山 位置：中鋒

現效力球隊：傑志

曾效力球隊：吉達艾阿里、FC首爾、北京國安、水原藍翼、FC大邱（只列部份）

主要榮譽：

2010、2012、2016 韓職冠軍（FC首爾）

2011、2012、2013 韓職神射手（FC首爾）

2012 韓職MVP（FC首爾）

2013、2016、2018 亞冠盃最佳陣容（FC首爾、水原藍翼）

2019 韓足盃冠軍（水原藍翼）

訪談來到尾聲，我們終歸要談到他之所以加盟傑志的目的——「亞冠盃」。目前已經在這座亞洲最高殿堂射入過36球的丹恩奴域，只差2球便能打破前南韓國腳李同國的入球紀錄。當他認真地說起該位昔日在韓職交手過無數次的對手之際，記者從袋裏拿出印上李同國名字的全北汽車球衣，Dejan隨即「雙眼發光」：「我冇諗過會喺香港見到佢嘅波衫！你知道FC首爾同全北汽車係屬於敵人嘅關係，但我非常敬重佢，佢係一位推動我提升到更高水平嘅對手。」

若要形容Dejan和李同國的關係，用「識英雄重英雄」比喻就最為貼切。他坦言與李同國私交甚篤，即使從未效力過同一家球會，但彼此間亦是好朋友。惟該名42歲名將自上季結束後便高掛球靴，Dejan當然大嘆感到可惜，但笑言這亦是他的大好機會：「佢係『亞冠盃』史上入球最多嘅球員，我當然為佢退役感難過，但同時亦都開心佢終於停低咗，畀機會我追上去！」