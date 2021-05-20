【人物誌】巴迪高後　費倫再有20+外援射手

「紫百合」戰神再現！曾經屬於意甲「戰國七雄」之一嘅費倫天拿，但自從阿根廷「戰神」巴迪斯圖達2000年離隊後，球隊猶如失去靈魂。浮沉多年之後，「紫百合」再次出現戰神身影，佢就係新晉射手杜辛華荷域，呢位21歲塞爾維亞國腳今季極速冒起，已轟入21個聯賽入球，成為自巴迪高之後，費倫天拿近21年首位單季聯賽入球「20+」嘅外援。

費倫天拿1991年獨具慧眼，從小保加簽入巴迪斯圖達，令球隊晉身爭標行列，巴迪高亦成為「紫百合」史上最具代表性人物，費倫2018年從柏迪遜簽入杜辛華荷域，似乎正在重演當年巴迪高嘅童話故事。

2018/19年球季，杜辛華荷域效力費倫首季，聯賽10次上陣冇波入，上季踢30場聯賽只入8球，睇落都係平平無奇。來到今季，杜辛華荷域終於大爆發，意甲上陣36場，射入21球，成為繼柏度尼、咸連、巴迪斯圖達之後，費倫天拿史上第4位單季聯賽入波「20+」嘅外援。

最難得係杜辛華荷域現時只係21歲，當年巴迪高都要去到26歲，效力費倫第4季，先至可以單季意甲入波「20+」。

身高1米90嘅杜辛華荷域擁有典型巴爾幹球員嘅剛柔並濟，唔止衝得撞得，而且具備不俗腳法，所以球迷認為佢比較似「紫百合」史上另1位偉大射手東尼。

杜辛華荷域今季代表作一定係作客祖雲達斯，開波3分鐘就入波，協助費倫爆大冷大勝3比0。經此一役之後，祖記亦睇中杜辛華荷域，計劃將佢收歸旗下。

祖雲達斯以往經常挖走費倫猛將，最經典一定係1990年以當年世界最高轉會費紀錄800萬鎊，簽入巴治奧，引起費倫球迷騷亂，導致多人受傷。

祖記近年亦從費倫簽入2位新星貝拿迪斯治、費達歷高基艾沙，就算買埋杜辛華荷域，做C朗嘅接班人都唔奇。