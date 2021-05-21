美斯打破沉默　周末罕見受訪或公布去向

據西班牙傳媒報道，阿根廷「球王」美斯將會喺星期六(22日)罕有接受阿根廷《奧萊報》專訪，亦係佢5個月以來第1個專訪，由於佢同巴塞隆拿只係得番1個月合約，估計佢好可能會喺訪問入面公布未來去向。法國權威《巴黎人報》就透露，美斯原本屬意續約巴塞隆拿，但佢爸爸同其他家人就一直勸佢轉會，認為轉投巴黎聖日耳門(PSG)先係最佳選擇。

美斯上年要求轉會引起極大回響，佢今季亦一直保持沉默，自上年12月之後更未有接受任何專訪，所以今次選擇喺西甲煞科日接受祖家報紙《奧萊報》專訪，明顯係會有重大消息要公布。據報美斯將會喺訪問入面宣布未來去向，以及對嚟緊美洲國家盃以及阿根廷國家隊嘅意見，令呢個專訪受到全球注目。

法國《巴黎人報》就爆料，指美斯自從拉波塔重登巴塞隆拿會長後，對於續約留隊持正面態度，佢嘅合約到下個月30號完結，但依家仍然未有決定，事關美斯爸爸同家人都力勸佢接受PSG嘅開價。PSG提出嘅短期計劃，對於已經33歲嘅美斯兩年內實現再奪歐聯冠軍等美夢更加貼切，相反巴塞隆拿只係啱啱展開重建，未必能夠喺美斯掛靴前重拾昔日光輝。