魯賓戴亞斯膺足球先生　英超中堅第1人

英格蘭足球記者協會(FWA)周五(20日)宣布，曼城中堅魯賓戴亞斯獲選為今季英格蘭足球先生，擊敗奇雲迪布尼、哈利卡尼同般奴費南迪斯等強敵當選。呢位葡萄牙中堅亦係自英超成立以來，第一個以後衛身份贏得呢項殊榮嘅球員，對上一個後衛贏英格蘭足球先生，已經要數到1989年效力利物浦嘅蘇格蘭名宿尼高。

魯賓戴亞斯上年夏天以6,500萬鎊轉會費由賓菲加轉投曼城，立即成為球隊防線靈魂人物，佢係自奇連士文(1995年)同蘇拿(1997年)之後，第3個喺首季登陸英超即刻奪獎嘅球員。魯賓戴亞斯得獎後喺社交網表示：「呢個係巨大嘅榮譽，我非常非常開心，冇球隊同隊友幫助我冇可能有呢個成就！我哋依家要專注今季最後2場賽事！」

【近10屆英格蘭足球先生】

2021●魯賓戴亞斯(曼城)

2020●佐敦軒達臣(利物浦)

2019●史達寧(曼城)

2018●穆罕默德沙拿(利物浦)

2017●尼高路簡迪(車路士)

2016●占美華迪(李斯特城)

2015●夏薩特(車路士)

2014●蘇亞雷斯(利物浦)

2013●加里夫巴利(熱刺)

2012●尹佩斯(阿仙奴)