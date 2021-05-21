哈利卡尼真情剖白：熱刺可能想1億鎊賣我！

英格蘭王牌前鋒哈利卡尼日前被爆向熱刺提前轉會要求，雖然球員同球會都未有公開證實，不過《天空體育》主持加利尼維利早前同哈利卡尼嘅真情對話，就喺加利仔嘅youtube節目《The Overlap》公開，哈利卡尼直接承認「從來冇應承一世效力熱刺」，仲表示「可能利維(熱刺主席)都想賣走我」！

27歲嘅哈利卡尼接受加利仔訪問，被問到係咪正考慮前途問題，哈利卡尼表示：「冇錯，我到咗職業生涯關鍵階段，我想同利維有個真誠對話，睇下未來嘅規劃應該係點，但最尾都係睇我自己嘅感覺，為我嘅職業生涯作出最好嘅決定。我唔知同利維嘅對話會係點，話唔定利維都諗緊用1億鎊賣走我，因為過多2年，可能我已經唔值呢個價。」

哈利卡尼最後更講明，希望效力頂尖球會爭奪歐聯：「我去到足球生涯十字路口，我從來冇講會一世效力熱刺、一世都唔轉會之類。我有睇歐聯，英超球會今季踢得好好，我都好想成為一份子，唔想喺掛靴之後有任何遺憾。」今屆歐聯決賽2支球隊曼城同車路士，據報都有意收購哈利卡尼。