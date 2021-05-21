籃壇硬漢玩轉社交網　惹火杜蘭特最強鍵盤俠

關於杜蘭特，你會想起甚麼？是兩屆NBA總冠軍、最有價值球員（MVP）、得分王的榮耀？是遠投近切樣樣精通，連跟腱重創也無法阻擋的進攻能力？還是投敵、抱團、「鍵盤戰士」的爭議？有網民發現，杜蘭特曾在Twitter發布24,200條貼文，比其生涯總得分23,883分更多！他對此回應：「雙棲傳奇，就像Richard Kirkland（前美國街頭籃球員及毒梟）一樣。」那麼，今日就來盤點杜蘭特在社交媒體的幾個「精彩時刻」，看他如何拓展自己的版圖吧！■文：許思彤

狠批母會：小貓小狗無法奪冠

翻開杜蘭特的Twitter事件簿，最轟動的，應該是他在2017年抨擊母會雷霆。當時有網民問杜蘭特為何離開雷霆，他回答：「他不喜歡這支球隊，也不想為當路雲（前雷霆教練）打球，這陣容太差了，就只有他和韋斯布克。試想想，如果沒有韋斯布克，他們會變成怎樣？ＫＤ無法與那些小貓一起奪冠。」值得一提的是，杜蘭特全文都用「第三人稱」自稱，讓人質疑想用「分身」為自己護航，卻忘記切換帳號。

他事後刪除貼文，並作出道歉：「我玩得太過火了，我愛當路雲和雷霆，我從沒想過傷害他們。我是一個徹頭徹尾的傻子，我已兩日兩夜沒吃東西，也沒睡覺，因為我對自己太生氣了。」不過，前隊友簡達未有「買單」，意有所指寫道：「無論輸贏，雷霆都會團結一致。而那些小貓，我們喚作家人。」

手指最誠實偷讚踩前隊友貼文

杜蘭特與雷霆「分手」鬧得難看，或許吸取了教訓，他離開勇士後，仍與「浪花兄弟」史堤芬居里和奇利湯臣維持良好關係，與曾爆發衝突的積蒙格連，也冰釋前嫌。不過，他嘴裏說好，手指卻很誠實。

早前有網民寫道：「大家都知道，杜蘭特近幾年的表現勝過居里，別再自欺欺人了。居里需要另一個MVP和3個明星球員才能奪冠，垃圾。」有趣的是，貼文沒有標記杜蘭特，卻引來後者親自讚好，意味這個性格巨星很可能在Twitter搜尋有關自己的討論，再逐一細閱。事實上，這已不是杜蘭特首次「手滑」，他曾在Instagram讚好「韋斯布克才是（雷霆的）問題所在」的留言，似乎還對幾位前隊友耿耿於懷。

情傾黑寡婦冠軍換洗澡水

32歲，年薪4,000萬美元，未婚……杜蘭特絕對是NBA的「鑽石王老五」。但相比成家立室，他好像更熱衷「漁翁撒網」，在社交媒體關注女明星、模特兒和網紅，或大膽示愛，或默默按讚，相當忙碌。最為「花生友」津津樂道的，要數他在2011年的一句「史嘉娜祖漢遜，我想喝你的洗澡水」，向這名主演「黑寡婦」的性感女星示愛。當時史嘉娜祖漢遜回覆，如果杜蘭特贏得來季冠軍，就會如他所願，可惜雷霆一路殺進決賽，以場數1比4輸給坐擁「三巨頭」的熱火。

搞笑的是，相隔6年，杜蘭特還沒「變心」，在勇士拿下生涯首冠後，在節目呼喚女神「找數」：「或許你覺得我很奇怪，但我真的喜歡史嘉娜祖漢遜，我絕對會（喝她的洗澡水）。而且我聽說她現時單身。」不過，女方去年迎來第3次婚姻，杜蘭特恐怕「冇行」了。