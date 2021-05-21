馬納當拿醫療團隊7人被控謀殺　最高可囚25年

阿根廷一代球王馬納當拿去年11月在位於虎鎮的家中逝世，外媒周四（20日）報道，包括其私人醫生在內的醫療團隊共7人，已被控以謀殺罪，一旦罪成可監禁8年至25年。

被控人士包括馬納當拿的神經外科醫生盧克（Leopoldo Luque）、精神科醫生科薩霍夫（Agustina Cosachov）以及心理學家迪亞斯（Carlos Diaz），檢方指他他們「有最終意圖的殺害」馬勒當拿，眾人將在本月31日起作供。

報道指，死因專家小組調查報告認定，馬納當拿去世數周前動腦血栓手術後未獲得充分醫療照顧，經歷一段「漫長痛苦時期」。檢方則認為，馬納當拿過世並非他的醫生處置不當或醫療疏失所致，但他們明知馬納當拿將不久於人世，卻未全力防範。檢方也掌握許多簡訊與聲音檔案，證實馬納當拿在離世前最後幾個月酗酒、使用鎮靜藥物與大麻，而醫療團隊都知情。

馬納當拿因腦部有血塊在去年11月初接受腦部手術後，一直在家休養，有醫護人員在家中觀察他的情況。同月25日早上，他起床吃早餐時面色蒼白，感覺寒冷不適，之後返回睡房休息，其後在睡夢中因心臟病發離世，終年60歲。