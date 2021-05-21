港超聯　標準流浪強襲冠忠南區

港超聯「爭標組」爭持激烈，「護級組」亦同樣精彩。周六（22日）下午4時於小西灣運動場上演的「中銀人壽香港超級聯賽」，有上輪均贏波的標準流浪和冠忠南區狹路相逢，今場是關乎「護級組」冠軍誰屬的重要比賽，為爭奪殊榮，兩軍駁火在所難免！

標準流浪上仗6比0橫掃晉峰，以一場大勝揭開「護級組」序幕，教練賴嘉輝直指球隊士氣高漲，信心亦比早前經歷低潮時大增。今仗對冠忠南區可謂決定「護級組」冠軍誰屬的關鍵戰，加上足總落實冠軍的20萬獎金，是頒發給6場比賽中成績最佳的一隊，而非根據積分榜成績而定，令今仗形勢更趨緊湊。「賴Sir」強調球隊會以踢決賽的心態應戰：「所有球員都好期待場波，因為流浪好少有一場咁重要嘅賽事，球隊上上下下都會當係盃賽決賽咁踢。」

賴嘉輝要嚴防子彈肥彭

左閘姚浩明上仗半場被換出，「賴Sir」承認此子近來因肌肉疲勞「紮住踢」，但經歷休養後今場應可披甲。賴嘉輝又明言對手侵略性十足，要嚴防對方鋒線球員：「基本上9成入波都係來自夏志明同史提芬彭利拿，佢哋嘅反擊極具威脅，我哋一定會加以防範。」

冠忠南區上仗以2比1擊破愉園，取得問鼎「護級組」冠軍主動權，賽後被選為比賽最佳球員的主教練列文，就透露如果球隊能夠延續佳態，對標準流浪再下一城的話，就會用獎金請一班球員食飯。剛公布的港隊決選名單中，夏志明成為「護級組」唯一入選球員，列文坦言「子彈」獲得徵召是實至名歸，直言這是他努力不懈的成果。

列文︰場場都係決賽咁踢

早前領紅的守將陳港斌，已獲球會以繳交罰款形式頂替停賽，今場可以繼續候命。列文認為陣中幾個位置上，球員之間都能夠形成良性競爭，並強調聯賽來到最後階段，每場比賽對南區而言都猶如一場決賽：「流浪嘅進攻好具威脅，但球員最緊要係要保持自信，盡力做好自己。」