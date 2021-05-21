港超聯　愉園爭上游迎擊晉峰

周六（22日）小西灣運動場雙料娛樂尾場，於今晚6時30分上演「中銀人壽香港超級聯賽」第三循環「護級組」賽事，由愉園迎戰晉峰。雙方皆於首輪賽事齊齊落敗，「快活谷」為擺脫榜尾，自然希望盡快重拾勝軌；至於晉峰力圖爭取佳績，定必全力以赴，搶分大戰一觸即發！

愉園上仗僅負冠忠南區，總監潘文迪滿意球員表現，大讚他們表現夠拚搏，亦製造到不少埋門機會，美中不足是太遲攻入第1球，否則不致於全失3分。「快活谷」基本上已無緣「護級組」冠軍，「迪Sir」坦言球員心態未受影響，接下來面對晉峰及流浪亦不會「放軟手腳」：「冠軍有機會攞就攞，但始終都唔會太刻意諗，所以部署都係差唔多，會盡力踢好每一場比賽。」

潘文迪目標全取3分

今季聯賽兩次交手，愉園皆屬落敗一方，惟「迪Sir」卻認為雙方實力接近：「上次大敗好多球員受傷出唔到，加上又用全華班，所以呢場另作別論啦！前一場晉峰都係靠12碼先贏到，而我哋之前嗰球又無吹啫，覺得我哋有能力贏波。」另外「迪Sir」笑言今仗在人腳較完整的情況下，理應佔有一定優勢，故目標是全取3分。

晉峰上仗大敗予標準流浪，遭遇3連敗，總教練何信賢承認入局較慢，加上後防主力曾仲楠及鄭璟昊先後傷出，影響球隊部署，最終落敗亦無可厚非。「何Sir」透露球隊傷兵問題依舊，尤其是防守球員更加捉襟見肘，外援卡爾特納、佐敦布朗，連同上述提及的兩名主力，或會因傷缺陣，今仗防線或會起用多名年青球員，他坦言對應付高空球感擔心。

對手雖然連續8仗不勝，惟「何Sir」卻未敢掉以輕心，他坦言「快活谷」實力較己隊優勝：「如果愉園唔係發生咁多事，一定唔止咁嘅成績，同埋佢哋年輕球員又相對有經驗，我覺得關鍵在於外援心態。」「何Sir」希望球隊能克服人腳不整的難關，今仗能夠重新振作，減少失誤並發揮出最佳水平，續以1分為目標。