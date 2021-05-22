巴克里醉酒鬧事被保安踢走　英格蘭生涯玩完

今季由車路士外借阿士東維拉嘅英格蘭中場巴克里，英國時間周四(20)晚喺倫敦一間5星級酒店餐廳內飲醉酒鬧事，先同其他食客爭執，繼而同保安人員發生衝突，最後要被酒店保安強行帶走。巴克里曾經係英格蘭領隊修夫基愛將，但佢近期狀態下滑，今次再爆出紀律問題，莫講話要踢歐國盃，想再入選國家隊都好困難。

英國《太陽報》爆料，巴克里周四晚同朋友去到倫敦一間高級酒店晚餐，現場有超過100名賓客，目擊者表示當時巴克里飲到爛醉，先同其他客人爭執，驚動保安後被禮貌咁請離開，但轉頭巴克里又返入嚟搞事，同保安幾乎發生肢體碰撞，最後被保安強行帶走。巴克里全程醉到口齒不清，一度連企都企唔穩，離開嗰陣甚至連的士司機都唔想載佢走，人見人怕。

據目擊者表示：「巴克里飲到勁醉，我最初留意到佢嗰陣，佢係同其他人爭執緊，之後就開始爆發，幾乎要郁手咁滯，身為一個英格蘭球星，喺公眾場合有咁嘅行為令人震驚。」巴克里喺歐國盃外圍賽為英格蘭上陣6場入4球，係修夫基愛將之一，不過季尾狀態下滑，令佢入選歐國盃大軍機會已經大減，今次再搞呢單醜聞，想踢歐國盃決賽周機會微乎其微。