紐奴被狼隊「炒魷」　執教熱刺賠率急跌

今季成績低迷嘅狼隊，喺英超煞科戰主場對狼隊前有驚人消息，球會官方宣布葡萄牙主帥紐奴今場係最後1次領軍，雙方已經達成解約協議。雖然聲明話雙方係有「共識」，不過傳媒爆料話狼隊其實係幾日前嘅高層會議內，被通知球隊唔再要佢，隨住紐奴正式離開狼隊，佢成為下任熱刺領隊賠率亦急跌。

紐奴執教狼隊4年大獲好評，2018年由英冠升上英超後，成功進佔前列位置兼且打入歐洲賽，不過今季因傷患等問題影響令成績倒退，據英國《太陽報》報道，狼隊班主今個星期決定球會要尋找新方向，所以決賽炒紐奴魷魚，聲明話雙方和平解約只係尊重紐奴過去4年嘅貢獻。據報狼隊已經同另一葡萄牙教頭般奴拿治斟介，呢位44歲教練上年離開賓菲加後，至今未有班落，而佢同紐奴都屬於金牌經理人佐治文迪斯旗下。

紐奴將會回復自由身，令佢執教正物色新領隊嘅熱刺機會大增，博彩公司Paddy Power喺紐奴離隊消息公布後，將佢成為下任熱刺領隊嘅賠率，由34倍急降班1.57倍頂頭大熱。