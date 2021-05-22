西甲大結局 馬德里過關有冇得諗？

波記，來個西冷扒，今晚西甲煞科，等我整條馬德里過關先，頭關華拉度列對馬體會，馬體會係我愛隊，追咗成季都執唔少，今晚埋尾捧盃，梗係搏埋佢啦。

華拉度列要護級，肯定會搏命，不過講真句，如果佢哋贏到馬體會，就唔會搞成咁啦，要讓客啦。

至於尾關，就係你愛隊皇馬，主場對維拉利爾，唔理馬體會嗰邊踢成點，皇馬今場一定要贏架啦，維拉利爾仲要爭歐霸盃資格，不過佢哋幾日後就要打歐霸盃決賽，如果捧到盃，歐聯都有得踢啦，仲使乜爭歐霸盃資格呀，要讓主啦。

過關2x1

(六)30 華拉度列 對 馬德里體育會 讓球客勝(-1)

(六)31 皇家馬德里 對 維拉利爾 讓球主勝(-1)

賠率：4.3倍

直播表

周六1:00pm 日職 鳥棲砂岩 Vs 鹿島鹿角

有線661、601台

周六1:40pm 韓職 蔚山現代 Vs 浦項制鐵

無綫85台

周六5:10pm 澳職 墨爾本城 Vs 中岸水手

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周日0:00am 西甲 華拉度列 Vs 馬德里體育會

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周日0:00am 西甲 皇家馬德里 Vs 維拉利爾

Now633、611

周日2:45am 意甲 森多利亞 Vs 帕爾馬

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周日3:30am 美職 波特蘭伐木者 Vs 洛杉磯銀河

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周日6:00am 美職 芝加哥火燄 Vs 國際邁亞密

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