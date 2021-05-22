西甲大結局　馬體會半和睇準出擊

馬德里體育會捧盃只差一步！今晚西甲煞科日焦點，榜首馬體會只要作客贏到尾二嘅華拉度列，即可自2014年後再次稱霸西甲。不過馬體會今季作客成績唔算突出，今場生死戰壓力極之巨大下，預料教練施蒙尼會繼續採取穩陣風格，以免先失波而陷入絕境，上半場和波機會唔細，半場和抵玩。（Now 632周日凌晨零時直播）

馬體會目前兩分領先次席皇馬，今場全取3分即時捧盃，不過呢個任務唔係想像中咁易，事關佢哋近6場聯賽作客只係贏過一場，萬一今場先失守，隨時會陷入萬劫不復之地。「鐵血教頭」施蒙尼向來以防守為本，近9場聯賽作客有6場半場打和，可見馬體會作客多數先求穩陣，而且中堅史提芬沙域停賽下，更加唔敢輕率搶攻，上半場多數會靜觀其變。

華拉度列望突擊現生機

華拉度列目前位列尾二，落後尾四嘅侯爾斯卡兩分，今場同樣係非勝不可，但面對處於爭標生死關頭嘅馬體會，搶攻無疑係自尋死路，唯一勝望就係靠穩守突擊。既然兩隊都「唔衰得」，預計上半場都會做好防守先，加上兩隊近4次交鋒全開半場和，值得再追。

■工廠仔

兩隊近4次交手半場成績

和

100%