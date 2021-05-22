港超聯　搏到盡！冠忠南區補時逼和標準流浪

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（22日）於小西灣運動場上演「護級組」雙料娛樂，頭場為冠軍及獎金爭奪戰，由標準流浪硬撼冠忠南區。雖然流浪上半場領先2球，但南區易邊後憑川瀨浩太追近，更於補時靠夏志明追和2比2至完場。兩軍名次不變，南區續以16分位處「護級組」榜首。

上場標準流浪向晉峰大派6蛋，士氣正盛，今場續派首席射手祖連奴，夥亞加斯圖、陳肇鈞肩負進攻重任；處於小組第一的冠忠南區為力爭20萬獎金，縱有「超援」柏度離隊，仍遣派「肥彭」史提芬彭利拿和「子彈」夏志明攻堅。

3分鐘流浪創造出首個具威脅攻勢，劉智樂邊路勁射，被正選把關的蔡子濤沒收。3分鐘後南區施予還擊，林柱機乘敵衞解圍不遠「窩利」射高，未能威脅奧利斯。

今場贏波一方很大機會問鼎「護級組」冠軍，雙方戰況略為保守。戰至28分鐘「紅衫軍」憑積施利、夏志明配合為對方防線製造亂象，可惜「肥彭」射門被奧利斯出迎撲出，南區錯失黃金機會。

獲「放生」的流浪隨即施壓，上仗「梅開二度」的祖連奴「插水式」飛頂柱邊出界。41分鐘亞加斯圖接應傳中銅頭一搖，蔡子濤撲出力保不失，但在1分鐘後劉智樂闖入禁區被對手侵犯，球證判罰12碼，盧均宜一射入網先開紀錄。

完半場前流浪更乘機擴大領先優勢，林嘉緯傳中，祖連奴前柱一鑿，蔡子濤撲到都入，流浪帶着2球返入更衣室。

下半場甫展開，南區「一口氣」換入陳凱柏、唐道碧和林樂勤，意圖扭轉劣勢，並旋即收到效果。川瀨浩太接應傳中批頂遠柱「收死」奧利斯，南區46分鐘收窄差距。55分鐘流浪亞加斯圖壓落底線橫傳，劉智樂面對空門來遲一步，被陳凱柏救駕成功。

流浪及後亦相繼調入杜格拉斯和林學曦，以穩定戰局。77分鐘祖連奴接應罰球開短，壓入禁區窄位勁射，被守衞擋出底線。1分鐘後林樂勤突然獲得單刀機會，長驅直進之際被出迎的奧利斯剷走。

比賽末段，流浪更換入中堅法蘭度嘗試死守。唐道碧87分鐘一記遠距離勁射，再一次被奧利斯拒之門外。補時階段南區未有放棄，佐佐木周「吊入」禁區，川瀨浩太二傳，夏志明近門撞入，射成2比2平手至完場，助冠忠南區力保「護級組」榜首地位。

冠忠南區比圖賽後透露，半場之際球隊進行一個良好溝通，幸好半場出來便成功追近，又表示今場比賽是全隊努力的成果。南區主教練兼球員列文則指，半場之際告訴球員球賽並未完結，幸好球員未有放棄追成平手。雖然下半場甫展開便被換出，但他坦言是誰人被調走並不重要，更重要是取得1分，為球隊保留爭奪「護級組」冠軍的希望。