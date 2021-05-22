港超聯　難得有預售！球迷提早撲飛

「傑東大戰」周日（23日）一觸即發，可以算是今季「中銀人壽香港超級聯賽」最矚目的賽事，足總早前宣布預售賽事門票的安排，讓球迷提前購票，其中於周六（22日）「護級組」比賽日期間，就吸引不少人到場「撲飛」。

周六正值「護級組」雙料娛樂在小西灣運動場上演，有本地波球迷入場觀戰之餘，順便買定周日大戰的門票，其中就包括由元朗遠道而來的陳先生。作為本地波長期支持者，陳先生表示自己9成港超賽事都會捧場，並坦言周日的「天王山之戰」不容錯過：「睇香港波唔睇呢場，冇資格話自己睇香港波！」他透露自己不是傑志及東方龍獅球迷，只求能見證一場精彩比賽：「邊隊踢得好咪支持邊隊，香港隊都唔係成日贏啦，最緊要有冇畀心機踢，同埋隊波踢法好唔好。」

至於專門到小西灣購買周日大戰門票的球迷Calvin，就表示不希望到比賽前一刻才冒着烈日排隊：「大球場買飛又要落去下面又要排隊，買得唔方便，票務處同閘好遠。」

購入兩張門票的Calvin，表示會與朋友一齊欣賞這場冠軍爭奪戰，尤其希望到時一睹丹恩奴域的比賽英姿：「佢嚟到咁多場都keep住有課交；希望多啲人留意本地波。」

未能提前「撲飛」的球迷亦不用擔心，「傑東大戰」比賽當日，球迷可以在上午10時起，直到下半場鳴笛開賽前，到香港大球場即場購票。