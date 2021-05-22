港超聯　傑迷東粉離港前留住最美時光

每逢傑志鬥東方龍獅的港超對決，雙方「死忠」都會鬧得劍拔弩張，令大戰氣味更濃。不過在今次「傑東」對碰前夕，「東粉」「小肥」和「傑迷」Jacky，因為同一件事而決定暫時放下恩怨，盡情享受他們與愛隊分別前的「最後一戰」。

「嚟緊我會去英國讀書，今場係離港前最後一場睇愛隊比賽。」東方龍獅球迷組織「東方十二人」代表「小肥」道。自小學6年級成為「東粉」後，「小肥」與球隊走過高山低谷，卻從來無想過自己竟然要與愛隊分別。離別在即，他卻顯得非常淡然：「呢場等同決賽，但心情冇2016-17嗰季咁緊張，反而想多謝球員今季嘅努力，喺傷兵咁嚴重嘅情況都踢得辛苦。球迷一定期望會贏，但都唔想隊波太大壓力。」

還記得2017年東方龍獅在煞科戰不敵傑志失落冠軍，「小肥」為此哭成淚人。4年過後，已長高不少的他談吐略顯成熟：「呢幾年我自認講得太多令球員難受嘅說話，係有啲愧疚，但自問從冇後悔過做咗東方球迷。去到外國當然會繼續支持港超，如果on.cc東網提供直播，都會係我朝早特登起身睇波嘅原因。」

同樣在暑假離港升學的「傑迷」Jacky，亦難免對即將與愛隊分別感到傷感：「睇本地波可貴之處在於球迷同球員距離好近，遲啲人在異鄉冇辦法再好似以前咁入場睇波，唯有睇住直播先。」Jacky於4年前在港超煞科日見證愛隊後上封王，如今再要面臨「一戰定生死」，他卻比「小肥」緊張得多：「今季兩隊實力難分高低，點都會擔心愛隊失冠，不過傑志今季聯賽對東方未輸過，期望可以延續成績。」

作為傑志球迷打氣團「界限街藍浪」成員的Jacky，希望在自己暫別之後，組織仍然能繼續發展：「我一直想『藍浪』成為香港最盛大嘅球迷組織，期望傑志可以吸納更多擁躉，要記得『Football without fans is nothing』。」

傑志和東方龍獅球迷近年關係並不友好，今季更曾因看台編配而起爭執。不過對於這兩位即將與愛隊分別的球迷來說，今場「東傑」對壘就倍添意義。「小肥」更話，如果有機會，希望賽前暫時將多年的恩怨情仇放下，與Jacky於大球場門前合照留念，好好記住這一刻最後的時光。