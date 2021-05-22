港超聯　MOM盧斯安奴：全靠隊友冇放棄

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（22日）上演「護級組」次輪爭奪，其中愉園中堅盧斯安奴於尾場大演帽子戲法，在這場入球大戰中幫助球隊以7比2橫掃晉峰。這位「快活谷」隊長今場助攻助守，亦被港隊主教練麥柏倫選為全場最佳球員（MOM），可算是實至名歸。

「好開心，今次係我踢咗職業波咁耐第一次連中三元，係一個好值得紀念嘅時刻。」盧斯安奴賽後接受訪問時，緊緊將留作紀念的比賽用球抱住，足見這一刻對其的意義。今場面對來勢洶洶的晉峰，先開紀錄的愉園，一度在完半場前被對手反超比數，但換邊後很就將局勢扭轉，盧斯安奴形容今場勝仗意義非凡：「上半場球隊其實踢得唔差，但係因為幾次犯錯，導致一度落後，下半場我哋作出調整，而且最重要係一班球員冇放棄，大家全力反撲，最終先可以轟入對手7球，我要恭喜一班球員，呢場波贏得漂亮。」

至於頭場標準流浪與冠忠南區的MOM獎，則由另一位巴西人祖連奴奪得。這位流浪攻擊手今場出任左翼，不但止與右路的劉智樂頻頻對南區後防造成衝擊，亦不時回防救駕，更於臨完半場前斬獲入球，絕對是流浪今場表現突出的一員。