終極一戰　李斯特城隊長宣布掛靴

李斯特城宣布，2位防線球員韋斯摩根、基斯甸富治斯將於今季結束後離隊，其中37歲隊長韋斯摩根更加會掛靴，結束19年職業球員生涯。

韋斯摩根、基斯甸富治斯都有份協助李斯特城爆冷奪得2015/16年球季英超冠軍，司職中堅嘅韋斯摩根當年以隊長身份上台捧盃。呢位前牙買加國腳2012年加盟李斯特城之後，一直效力至今，為球隊上陣324場入14球。

李斯特城主席徐盛源大讚韋斯摩根係球隊史上最偉大球員之一，帶領李城進入最成功嘅時期。不過，韋斯摩根近2季上陣機會大減，今季各項賽事合共只上陣10次，包括英足盃決賽82分鐘後備上陣，亦係今年首次披甲。

至於35歲前奧地利國腳基斯甸富治斯已經效力李斯特城6年，呢位左閘今季各項賽事合共只上陣16次，最近1次已經係2月英足盃對白禮頓。

李斯特城將於周日(23日)晚英超主場對熱刺，關乎球隊能否取得下屆歐聯入場券，唔知韋斯摩根、基斯甸富治斯有冇機會上陣同球迷告別呢？