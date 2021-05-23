阿蘇再做英雄　馬體會反勝華拉度列封王

周日凌晨（23日）西甲煞科，馬德里雙雄爭冠鬥到入直路終於分出高下，馬體會憑住安祖哥利亞及蘇亞雷斯建奇功，作客以2比1反勝華拉度列，力壓同市死敵皇馬第11次稱霸西甲，亦係主帥施蒙尼繼2013／14年度球季，再次率領「床單兵團」打破皇馬、巴塞壟斷聯賽冠軍局面，「阿蘇」連續2仗轟入反勝士哥，絕對係佢哋重奪冠軍嘅英雄。

賽前榜首嘅馬體會領先皇馬2分，不過對賽成績只得1和1負，萬一不慎和波而皇馬勝出搞到同分，就會因對賽成績較差而將冠軍拱手讓人。由於今仗對手華拉度列亦要搶分護級，其老闆「大哨」朗拿度更開出獎金，若果護級成功，每位球員會獲得15萬歐元獎金，果然重賞之下即有勇夫，開波僅18分鐘，華軍藉巴南路嘅快速反擊先開紀錄。不過最估唔到嘅，係同時間開波嘅皇馬對維拉利爾，後者靠耶利米賓奴嘅入波領先上半場。

落後嘅馬德里雙雄，易邊後瘋狂反撲，皇馬箭頭賓施馬55分鐘頭槌破網，惜經VAR判決為越位，食咗鋪詐胡。另一邊廂，馬體會喺57分鐘有上半場扭失波嘅恩歷克卡拉斯高將功補過，妙傳安祖哥利亞篤射扳平，10分鐘後華拉度列球員交失波，畀蘇亞雷斯單刀破網反先，呢個係「阿蘇」今季聯賽第21個士哥，亦係佢繼上仗奧沙辛拿後，再次攻入反勝入波。

最終馬體會險勝2比1，雖然皇馬憑賓施馬及莫迪歷嘅入波，同樣反勝維拉利爾2比1，但「床單兵團」仍然保住2分優勢，事隔7年再度稱霸西甲，而輸畀馬體會嘅華拉度列，就同侯爾斯卡及伊巴齊齊降班。