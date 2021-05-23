皇馬世紀重建　麥巴比願意減薪加盟

皇馬喺周日(23日)凌晨西甲煞科戰，雖然憑賓施馬、莫迪歷比賽末段各入1球，以2比1反勝維拉利爾，但由於榜首馬體會都贏波，最終以2分之差，衞冕失敗，亦係自2009/10年球季之後，再次四大皆空，球隊重建勢在必行。

西班牙《阿斯報》指皇馬已經斟掂巴黎聖日耳門(PSG)球星基利安麥巴比，呢位22歲射手亦願意減薪加盟，希望追隨偶像C朗步伐，走上球王之路。

自從C朗3年前離開皇馬後，呢支「銀河艦隊」頓失靈魂，並出現青黃不接情況，今場2位入波功臣賓施馬、莫迪歷比分別已經33歲及35歲，隊長沙治奧拉莫斯亦年屆35歲，前中後三線老化問題嚴重。

2位「00後」鋒線球員洛迪高高斯、雲尼斯奧斯祖利亞未成氣候，加上夏薩特長期因傷缺態，所以皇馬急需要簽入1位具份量球星，作為重建核心。

皇馬計劃收購基利安麥巴比，已經係公開嘅秘密，呢位法國國腳一直視C朗為偶像，亦有意上「艦」，行C朗球王之路。呢單世紀轉會近期有進展，麥巴比仍然未肯同PSG續約，甚至PSG開出稅後3,600萬歐元年薪，佢都無動於衷。

據悉，麥巴比已經下定決心加盟皇馬，無論教練施丹是否留任，都唔會影響佢嘅決定，甚至皇馬只係開出稅後2,500萬歐元年薪，比PSG少1,100萬歐元，佢都唔介意。

由於基利安麥巴比只剩下1年合約，如果佢一直拒絕續約，PSG只能趁今夏出售佢，以免佢明夏自由身離隊，令球會人財兩失，皇馬簽入呢位「新世代球王」指日可待。