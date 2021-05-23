最後一刻入波！羅拔佬打破入球王紀錄

周六(22日)晚德甲煞科，賽前已提早穩奪冠軍嘅拜仁慕尼黑仍然全力爭勝，主場以5比2大勝奧格斯堡，前鋒羅拔利雲度夫斯基踢到90分鐘，把握1次門前執雞機會，射入個人今季第41個聯賽入球，打破1971/72年球季拜仁名宿梅拿創下嘅單季德甲最多入球紀錄。

拜仁今場狂攻對手，明顯要為「羅拔佬」創造入球機會，上半場已經領先4球，但入波球員卻係對方中堅古維利奧擺烏龍，以及基拿比、甘美治、京士利高文各建一功。

換邊之後，奧格斯堡靠安達夏恩、尼達列治拿各入1球，追至2比4，踢到90分鐘，眼見羅拔利雲度夫斯基面臨同紀錄擦身而過嘅時候，奇迹突然出現，利萊辛尼禁區頂起腳，奧格斯堡門將基爾域斯接唔實個波，羅拔利雲度夫斯基上前截到，再射入空門，驚險刷新紀錄。

賽後羅拔佬話：「實在無話可說，90分鐘內努力射門，試過所有方法，終於入波，我好高興，入波前我見到利萊辛尼射門，我估緊有冇機會補射，結果真係出現，我當然想盡早入波，感謝隊友嘅幫助。」羅拔利雲度夫斯基亦成為德甲史上首位連續4季奪得神射手殊榮嘅球員。

值得一提，奧格斯堡門將基爾域斯同羅拔利雲度夫斯基都係波蘭人，佢今場作出10次成功撲救，幾乎破壞羅拔佬好事，但最後一撲卻甩手，唔知係唔係有心幫助呢位同胞破紀錄呢？

德甲頒獎台

冠軍：拜仁慕尼黑

歐聯資格：拜仁慕尼黑、RB萊比錫、多蒙特、禾夫斯堡

歐霸盃資格：法蘭克福、利華古遜、柏林聯

護級附加賽：科隆

降班：雲達不來梅、史浩克04

神射手：羅拔利雲度夫斯基(41球)