英超最後一擊 今晚你會睇邊場？
2021年05月23日 11:00
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周日11:00pm 英超 阿士東維拉 Vs 車路士 Now623
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波記，來個燒羊架，英超終於煞科，今晚最後一擊你點睇呀，全晚重心梗係車路士啦，佢哋上星期失咗英足盃，然後喺聯賽贏番李斯特城，今晚埋尾更係去盡啦。
車路士今晚作客維拉，賽前有單新聞話，巴克里竟然醉酒鬧事，你就知維拉班人咩心態啦。
另一關我唔揀利物浦喇，今季輸到怕，而係睇中列斯聯，呢隊波都幫我執唔少，列斯聯主場對西布朗，列斯聯攻力強唔在講，西布朗前仗畀利物浦絕殺後，全隊謝晒，任人魚肉啦。
過關2x1
(日)31 阿士東維拉 對 車路士 讓球客勝(-1)
(日)37 列斯聯 對 西布朗 讓球主勝(-1)
賠率：4.51倍
直播表
周日2:05pm 澳職 FC悉尼 Vs 西悉尼流浪者
無綫85台
周日9:00pm 意甲 國際米蘭 Vs 烏甸尼斯
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
周日11:00pm 英超 利物浦 Vs 水晶宮
Now624
周日11:00pm 英超 李斯特城 Vs 熱刺
Now622
周日11:00pm 英超 阿士東維拉 Vs 車路士
Now623
周日11:00pm 英超 曼城 Vs 愛華頓
Now 621、611
周日11:00pm 英超 阿仙奴 Vs 白禮頓
Now 625
周日11:00pm 英超 狼隊 Vs 曼聯
Now 626
周日11:00pm 英超 韋斯咸 Vs 修咸頓
Now 627
周日11:00pm 英超 富咸 Vs 紐卡素
Now 634、668
周日11:00pm 英超 列斯聯 Vs 西布朗
Now 630、631
周日11:00pm 英超 錫菲聯 Vs 般尼
Now 633
周一0:30am 西甲 CF格蘭納達 Vs 基達菲
Now632
周一2:45am 意甲 阿特蘭大 Vs AC米蘭
有線661、601
周一2:45am 意甲 博洛尼亞 Vs 祖雲達斯
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
周一3:00am 西甲 西維爾 Vs 艾拉維斯
Now 632
周一4:30am 美職 西雅圖海灣者 Vs 阿特蘭大聯
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
周一9:00am 美職 拿舒維爾 Vs FC奧斯汀
myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台