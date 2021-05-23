英超最後一擊　今晚你會睇邊場？

2021年05月23日 11:00
  • 東網電視
    更多新聞短片
    周日11:00pm 英超 阿士東維拉 Vs 車路士 Now623
    足球博彩神器，每日重心提供盡在《彩報》：http://win.on.cc/football/　
    波記，來個燒羊架，英超終於煞科，今晚最後一擊你點睇呀，全晚重心梗係車路士啦，佢哋上星期失咗英足盃，然後喺聯賽贏番李斯特城，今晚埋尾更係去盡啦。
    車路士今晚作客維拉，賽前有單新聞話，巴克里竟然醉酒鬧事，你就知維拉班人咩心態啦。
    另一關我唔揀利物浦喇，今季輸到怕，而係睇中列斯聯，呢隊波都幫我執唔少，列斯聯主場對西布朗，列斯聯攻力強唔在講，西布朗前仗畀利物浦絕殺後，全隊謝晒，任人魚肉啦。
    過關2x1
    (日)31 阿士東維拉 對 車路士 讓球客勝(-1)
    (日)37 列斯聯 對 西布朗 讓球主勝(-1)
    賠率：4.51倍
    直播表
    周日2:05pm 澳職 FC悉尼 Vs 西悉尼流浪者
    無綫85台
    周日9:00pm 意甲 國際米蘭 Vs 烏甸尼斯
    myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
    周日11:00pm 英超 利物浦 Vs 水晶宮
    Now624
    周日11:00pm 英超 李斯特城 Vs 熱刺
    Now622
    周日11:00pm 英超 阿士東維拉 Vs 車路士
    Now623
    周日11:00pm 英超 曼城 Vs 愛華頓
    Now 621、611
    周日11:00pm 英超 阿仙奴 Vs 白禮頓
    Now 625
    周日11:00pm 英超 狼隊 Vs 曼聯
    Now 626
    周日11:00pm 英超 韋斯咸 Vs 修咸頓
    Now 627
    周日11:00pm 英超 富咸 Vs 紐卡素
    Now 634、668
    周日11:00pm 英超 列斯聯 Vs 西布朗
    Now 630、631
    周日11:00pm 英超 錫菲聯 Vs 般尼
    Now 633
    周一0:30am 西甲 CF格蘭納達 Vs 基達菲
    Now632
    周一2:45am 意甲 阿特蘭大 Vs AC米蘭
    有線661、601
    周一2:45am 意甲 博洛尼亞 Vs 祖雲達斯
    myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
    周一3:00am 西甲 西維爾 Vs 艾拉維斯
    Now 632
    周一4:30am 美職 西雅圖海灣者 Vs 阿特蘭大聯
    myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
    周一9:00am 美職 拿舒維爾 Vs FC奧斯汀
    myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台