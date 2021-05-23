巴塞獲5億歐元貸款　有本錢留住美斯

西班牙《每日體育報》爆料，深陷財政危機嘅西甲豪門巴塞隆拿獲得5億歐元(約47億港元)貸款，大大舒緩政財壓力之餘，仲有本錢開出「肥約」留住球王美斯，並有能力今夏增兵提升實力，下季捲土重來。

新冠肺炎疫情打擊之下，巴塞隆拿陷入財困，曾經多次要求球員減人工，更一度面臨破產危機。幸好新任會長拉波塔致力解決財政問題，經過多輪談判之後，會方同投資銀行高盛達成協議，獲得5億歐元貸款。巴塞將於6月30日前收到首筆1億歐元貸款，用於新球場項目，其餘貸款將陸續入帳。

美斯同巴塞嘅合約只剩下個幾月就屆滿，續約問題上仍未達成協議，相信會方依家有財力開出令呢位阿根廷國腳滿意嘅新約。

與此同時，巴塞計劃清洗13位球員，包括碧基、布斯基斯、沙治羅拔圖等主力，甚至連基沙文都可能被賣走，希望進一步籌集資金及節省成本，重建球隊。

至於巴塞隆拿喺煞科戰，憑基沙文入波，以1比0擊敗伊巴，由於美斯獲準提早放假，今場並冇上陣，但佢已經有30球進帳，相信可以成為今季西甲神射手。