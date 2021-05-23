哭成淚人　蘇亞雷斯情深一幕感動全球

蘇亞雷斯喺周日(23日)凌晨西甲煞科戰，射入關鍵1球，協助馬體會反勝華拉度列，奪得聯賽冠軍。賽後呢位34歲烏拉圭老將坐喺球場草場上，用手機同家人視像對話，一時感觸流下英雄淚，場面非常感人。

蘇亞雷斯曾經協助巴塞隆拿4次捧西甲，仲有4次西班牙盃及1次歐聯冠軍，但卻於上年夏天被巴塞放棄，想轉投祖雲達斯，又因為被揭發喺意大利文考試「出貓」，而未能成事，幾乎冇班落，最終加盟馬體會。

「哨牙蘇」大踢爭氣波，今季西甲射入21球，包括最後2場都轟入反勝1球，絕對係捧盃大功臣，並證明巴塞當日放棄佢，絕對係錯誤，難怪馬體會贏波捧盃，佢表現咁激動。

賽後蘇亞雷斯不忘炮轟巴塞管理層：「今年非常難捱，我心情好複雜，開季時佢哋曾經睇小我，但依家數據說明一切，馬體會為我打開大門，證明我仲好有用，我非常感謝球會對我嘅信任，我嘅老婆、子女，仲有好多人一直支持我。」

蘇亞雷斯透露前巴塞隊友美斯都有恭賀佢捧盃：「美斯為我感到高興，我哋係好朋友，佢祝我好運，馬體會值得奪冠。」