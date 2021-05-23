英超衝4終極戰　利物浦爆破水晶宮

利物浦今晚煞科戰主場鬥水晶宮，力爭完成「衝4」任務！「紅軍」由上季冠軍變4大皆空，爭歐聯入場券成最大目標，最穩陣梗係全取3分，不過水晶宮領隊鶴臣今場後告別球隊，眾將為歡送呢名老帥必打爭氣波，加上雙方近4次交手，3次開4球或以上，轉玩3.5球入球大。（Now 624周日晚11時直播）

利物浦上輪大勝般尼後，壓過李斯特城再度躋身前4，煞科戰全部同時間開波，冇得睇住人哋嚟踢，「紅軍」必定以3分做目標，好彩佢哋季尾回勇，「埃及文明」穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼及羅拔圖法明奴輪流入波，即使迪亞高祖達受傷，亦無損攻力。

歡送鶴臣 水晶宮有鬥志

同往年一樣，水晶宮護級成功後就放軟手腳，不過今場對球隊有特別意義，執教近4年嘅主帥鶴臣日前宣布離隊，兼結束45年頂級聯賽執教生涯。鶴臣上任後6次對利物浦全敗，今場係佢職業生涯最後一戰，球員當然希望為佢帶來美好回憶。

水晶宮一班射手季尾狀態唔曳，除韋費特沙夏外，賓迪基已連續4場聯賽入波，冇壓力下作賽分分鐘有驚喜，加上近4次對利物浦有3次開4球或以上，今仗相信會係一場精彩嘅入球騷。

※渡邊年

雙方近4次對賽總入球統計

4球或以上

75%