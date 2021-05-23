白銀市馬拉松越野賽遇凍雨冰雹　釀21死8傷

甘肅省白銀市景泰縣「黃河石林景區」，上周六（22日）上午舉行黃河石林山地馬拉松百公里越野賽，惟期間遭遇暴雨、冰雹等極端天氣。截至周日（23日）早上，已導致21死8傷，死者據報包括中國超馬圈的領軍人物梁晶、殘運會冠軍黃關軍等圈內名人。黃河石林景區已緊急閉園。

這場馬拉松比賽共有172人參加，由白銀市委、市政府主辦，景泰縣承辦，具體賽事營運由甘肅晟景體育文化發展有限公司負責。但當日下午1時左右遭遇突然而來的極端天氣，在高海拔賽段20公里至31公里處，局部地區出現冰雹、凍雨、大風等災害性天氣，氣溫驟降，參賽選手出現身體不適、失溫等情況。部分選手未能安全撤離，有人遇難或失聯。目前已有151人確認安全。

當地立即組織多方力量搜救失蹤者，甘肅省委、省政府第一時間召開專題會議，啟動應急預案，成立失聯救援指揮部並組織救援力量700多人投入搜救。由於賽段內地形地貌複雜，夜間氣溫再度下降，令搜救難度增大。黃河石林景區周日發布景區閉園公告，即日起緊急關閉，開園時間另行通知。園方提醒遊客合理安排出遊時間及路線，並希望民眾諒解園方安排。

遇難者包括知名馬拉松好手梁晶和黃關軍，其中梁晶1990年出生於安徽合肥，2018年曾在濟南12小時超級馬拉松賽以151.2公里的成績，打破中國12小時超馬紀錄；同年亦參加了「香港100」越野賽，並爆出搶水爭議，雖然首先衝線但最終被取消資格。而黃關軍來自四川省綿陽市北川，曾在2019年全國第10屆殘運會暨第7屆特奧會田徑馬拉松比賽中，以2小時38分29秒的成績衝線，奪得男子全程馬拉松聽力障礙組冠軍。其好友得悉死訊時大感崩潰，哭着向記者說：「他是個聾啞人啊，連呼救都沒辦法！」有幸存的參賽者憶述當時情況，指極端天氣沒有預報出來，凍雨突然來襲，自己的十指失去知覺後及時下撤，幸免於難，但不幸的是有另外多名朋友遇難。

白銀市市長張旭晨周日就事件舉行記者會，指今次事件是一宗因局部地區天氣突變發生的公共安全事件，甘肅省委、省政府已成立事件調查組，對原因進行進一步深入調查。他在會上鞠躬道歉：「在此，作為賽事主辦方，我們深感內疚和自責，並對遇難人員表示沉痛哀悼，對遇難者家屬和受傷人員表示深切慰問。」

不過，民眾認為組委會責任重大，質疑究竟是天災抑或人禍。一名遇難者的女兒在社交平台發文，稱在網上看到影片才知道父親出事，向組委會等提出5大質疑，要求問責。該名女兒在「爸爸我來給你暖手了」的微博帳戶發文，指周日（23日）凌晨她的媽媽收到組委會電話，說爸爸在馬拉松比賽中失蹤，然後就沒了回信。後來她在微博和抖音上看到有人發影片，才發現現場躺着的一名受害者是其爸爸，背景是白天時拍攝。她質問組委會為何不實話實說，讓她還在上學就失去了爸爸，現已從學校趕往蘭州，不知會面對怎樣的推卸責任。

發文者提出5大質疑，其一是為何上周六早上已發現其爸爸，組委會沒有通知家屬，周日卻告知人失了蹤；其二是為何賽程中的站點補給及守護人手不足；其三是當地應能準確預測天氣情況，為何沒給參賽者更多準備；其四是事發後為何組委會和相關黨委遲遲沒發聲；其五是他們到了蘭州都不知何處尋爸爸，質問相關單位何以沒來通知安排。

她又表示，希望大家幫忙追責，自己沒有其他訴求，就是要問責，「看着爸爸凍僵的手和還沒有閉上的眼睛，我咽不下這口氣」；又悲痛稱「我的爸爸你的手是不是好冷，我好想給你暖暖」。