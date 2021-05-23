港超聯　有陣！傑志東方龍獅終極一戰

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（23日）下午4時於香港大球場上演「天王山之戰」，傑志和東方龍獅勢要在最終戰一決高下，力爭聯賽冠軍寶座。衞冕的傑志，今場有頭號射手丹恩奴域擔正，與安永佳聯手領銜鋒線，巴爾拿、基爾頓、何振廷及賓紀文坐鎮中場，保羅復任正選門將。矢志重奪聯賽冠軍的東方龍獅強陣出擊，盧卡斯、費蘭度、林恩許及辛祖齊齊正選倒戈出戰，艾華頓重返大軍名單暫列後備，馮慶燁及基頓組成中堅組合，葉鴻輝負責把守最後一關。（oncc東網周日下午4時直播）

傑志正選陣容：

86 保羅 [GK]

3 丹尼

5 艾里奧 [C]

6 朴俊炯

8 安永佳

9 丹恩奴域

10 基爾頓

14 何振廷

15 羅拔圖

22 賓紀文

37 巴爾拿

後備：

23 郭劍橋 [GK]

2 羅梓駿

11 加維蘭

12 杜馬思

16 顏卓彬

19 黃洋

21 唐建文

33 謝家強

34 巴拉克

67 畢頓

88 艾力士

95 陳晉一

東方龍獅正選陣容：

1 葉鴻輝 [GK]

3 迪高

5 基頓

7 費蘭度

9 盧卡斯

10 辛祖

15 馮慶燁

16 梁振邦 [C]

20 杜度

22 林恩許

30 黃梓浩

後備：

26 廖富源 [GK]

99 曾文輝 [GK]

6 翟廷峯

8 李嘉耀

11 艾華頓

17 梁冠聰

18 鄭子森

23 黃威

29 奧利華

32 亞歷斯祖

77 王力威

80 鍾偉強

丹恩奴域絕不輕敵

要成功衞冕兼奪取球隊史上第11個頂級聯賽錦標，位踞榜首的傑志，今場只要不敗便能登上港超王者寶座。不過「藍鳥」總教練朱志光明言，絕不能抱「和波就得」的心態落場：「千祈唔好諗今場唔輸就得，因為呢個諗法只會令球員最後15分鐘『唔識踢波』。」

今場贏波一方將直接封王，緊湊程度不亞於4季前的煞科戰，惟「朱Sir」賽前稱對今仗無太大感覺，更藉此嘗試替球員減壓：「輸咗畀理文同天水圍飛馬已經係減咗壓力，今場都係睇臨場發揮。」陣容上，左閘丹尼刑滿復出，除王振鵬因傷缺陣外，大部分主力已「抖足」精神，今仗均準備就緒。

僅花半季便登上射手榜首名的丹恩奴域則揚言，港超冠軍是他來港踢波的目標：「『亞冠盃』係之後嘅事，第一我要為傑志贏聯賽冠軍，然後取得來季亞洲賽入場券。」這位39歲沙場老將亦不敢輕視對手：「東方龍獅今季克服過無數次困難，我非常尊重佢哋，呢場絕對係一場硬仗，我哋要有爭勝嘅決心，相信隊友嘅能力。」

費蘭度倒戈沉着應戰

闊別頂級聯賽冠軍多年的東方龍獅，想再次染指錦標，今場必須要贏波全取3分。有感於球隊陣容長期不整，再加上緊密賽程，球隊總監兼主教練李志堅承認今季征途實屬不易：「最值得感激都係一班球員，今季我哋都未試過『夫添』嘅情況下比賽，大家嘅負荷都大咗。」

陣中傷兵艾華度未能趕及復操，至於上仗繼續有斬獲的費蘭度，近期則獲教練團「錫住用」，讓這位翼鋒可以保留體力。「堅Sir」希望球隊能夠抱着全力以赴的心態，去面對這次「一場定勝負」的終極對決，向老闆與球迷作交代：「大家都唔需要有保留，有刀用刀，有棍就用棍。」

4年前費蘭度曾帶代表傑志，在聯賽最後一戰與東方龍獅競逐冠軍寶座，同樣情況於今季重演，今場有望倒戈面對舊主的東方翼鋒亦感嘆道：「真係好刺激！」他形容自己現時狀態不俗，並認為今場東方需要踢得更聰明：「比賽當日天氣會好熱，我哋更加要畀啲耐性沉着應戰，全隊同心合力去爭勝。」

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