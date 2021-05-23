港超聯　丹恩奴域起孖！傑志衞冕成功

傑志成功衞冕！「中銀人壽香港超級聯賽」周日（23日）在香港大球場舉行，傑志與東方龍獅在7802名球迷見證下上演「天王山大戰」。結果丹恩奴域再做「關鍵先生」，上下半場各入一球，幫助傑志以2比0擊敗東方龍獅，在這場聯賽冠軍終極爭奪中脫穎而出，奪得球會史上第11座頂級聯賽冠軍獎盃。

經歷一季聯賽征途，傑志與東方龍獅兩支前列分子，要在「爭標組」最後一個比賽日，決出最終冠軍。是日酷熱天氣警告高掛，但無阻7802名球迷冒着高溫走入香港大球場見證王者誕生，亦打破港超聯成立以來，單場比賽最多入場人數。

力爭衞冕的傑志，今場有頭號射手丹恩奴域擔正，與安永佳聯手領銜鋒線，巴爾拿、基爾頓、何振廷及賓紀文坐鎮中場，保羅復任正選門將。矢志重奪聯賽冠軍的東方龍獅強陣出擊，盧卡斯、費蘭度、林恩許及辛祖齊齊正選倒戈出戰，艾華頓重返大軍名單，以後備身分待命，馮慶燁及基頓組成中堅組合，葉鴻輝負責把守最後一關。

比賽開局兩軍都互相試探，5分鐘傑志角球攻勢，安永佳頭槌擺尾，被葉鴻輝沒收。3分鐘後，盧卡斯把握傑志後場傳球失誤形成單刀，但這位東方前鋒的射門被保羅救出，錯失先開機會的良機。12分鐘，費蘭度沿左路壓入禁區射遠柱，可惜未能命中目標出界。21分鐘，何振廷禁區頂推大位起腳，再被葉鴻輝接實。

面對東方密集防線，傑志頭號射手丹恩奴域早段發揮機會不多，40分鐘，「藍鳥」靠安永佳左路推入禁區起腳，射中對手守將柱邊出界。「黑山伊巴」級數搭夠，一次機會足以致命，臨完上半場補時階段，傑志趁東方後防空虛大腳踢前，發起快速反擊，丹恩奴域引球推入禁區，面對梁振邦緊逼依然能夠起腳，成功射破葉鴻輝「十指關」，幫助傑志半場前以1球領先。

換邊後，東方先後換入艾華頓及鍾偉強全力反撲，但更入肉機會依然來自傑志。61分鐘，丹恩奴域禁區頂扣過東方守將，推大位施射高出。70分鐘，丹尼禁區外的半傳半射，亦未能命中目標。但1分鐘之後，丹恩奴域再有斬獲，加維蘭由邊線殺入中路送出直線，皮球穿過杜度下跨，令丹恩奴域形成單刀，黑山前鋒面對葉鴻輝一下乖巧「笠射」得手，幫助傑志贏到2比0。比賽後段東方嘗試壓上，但都未能找到絕對入球機會，最終無力回天。傑志亦成功保住2比0勝局，成功於今季港超聯封王。

賽後傑志總教練朱志光直言勝利關鍵在於決心：「賽期打得好密，但係球員都冇放棄，加上疫情下球會好困難，之前又停過練習，但球員自覺性好高。今次冠軍球會有好多新面孔在陣，賓紀文、安永佳、何振廷等等，令今次攞冠軍特別開心。」他又感激球會在疫情之下仍然樂於投放資源，加入具質素外援，更是贏得聯賽冠軍的重要因素。

今次錦標是「朱Sir」在任主教練第5項聯賽冠軍，被問到有甚麼心得，他這樣回答：「心得就唔敢講，但好彩係有一班好好嘅球員，老實講今場波之前係有啲緊張，心入面都『十五十六』， 唔好睇我個人好冷靜咁，其實東方龍獅雖然輸咗，但佢哋追上嚟個勢好強，好彩今日喺一場比賽解決咗。」他最後感謝即使在炎熱天氣仍然入場觀賽的7,802名球迷，作為足球從業員當然想港足繼續發展。