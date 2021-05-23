港超聯　續戰亞洲賽　伍健：具級數球員會在陣

傑志周日（23日）以2比0擊敗東方龍獅，成功衞冕聯賽冠軍，捧起近10個賽季第8座聯賽冠軍獎盃，亦是球會史上第11次於頂級聯賽封王。賽後傑志會長伍健（Ken哥），坦言對球會近年成績感滿意，並交代未來的組軍方向，直言下季會確保有具亞洲賽級數的球員在陣。

賽後頒獎儀式，伍健由貴賓席走落球場，與傑志職球員一齊再嘗捧盃滋味，對於這個令人振奮的結果，Ken哥賽後直呼「收貨」：「今年港超又有停頓，重開之後，球員同教練都做咗好多體能方面的訓練，真係一路要有足夠體能，先至可以喺咁熱嘅天氣下去比賽。」

比起上季在閉門的情況下捧盃，今季傑志終於可以在球迷面前再「威番次」，Ken哥亦坦言感受到傑志球迷的熱情：「呢場都有7802人嚟睇波，都係一個好好嘅數字，希望可以吸引更多球迷番嚟。以前打完決賽之後，可能有幾十人留喺度睇你捧盃，但今日係好多人，同球迷嘅連接係進步咗好多，希望愈嚟愈多人鍾意睇傑志。」

傑志今季出色的引援操作，亦成為球隊成功奪冠的一大主因，Ken哥肯定球會在增兵工作上的努力，同時大讚外援的出色表現：「我哋一開季係有啲甩漏，請咗幾個球員番嚟，成隊波係穩定咗；攞冠軍第一個因素，係唔好失咁多波，我哋嘅防守表現喺重開後係穩定好多。」他提到對王振鵬因傷錯過今場大戰感到可惜，但慶幸保羅及時幫到手。

Ken哥提到以現時規則下，傑志下季如無意外將繼續征戰「亞冠盃」賽事，因此亦會需要有具相應級數的球員在陣。他透露下季組軍工作已接近完成，將會保留大部分今季主力球員。其中丹恩奴域下季會否留隊亦成為關注點，對此Ken哥表示會盡力留住這位球隊王牌射手：「如果佢繼續每場入兩球，對球會作用好大。」