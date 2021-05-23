港超聯　續戰港超？丹恩奴域：持開放態度

2020/21年球季港超聯終局一戰，「黑山伊巴」丹恩奴域以2個入球，協助傑志以2比0擊敗東方龍獅，勇奪今季港超聯冠軍，並奪得球會歷史上第11座頂級聯賽冠軍。僅花半季時間便錄得17個入球，用「征服香港球壇」來形容他的表現，絕對不足為奇。

港超聯終局之戰，丹恩奴域上半場先射近柱「收死」葉鴻輝，下半場再巧妙挑射破網奠定勝局，在這場冠軍爭奪戰再次成為決定性人物，以半季射入17球的「恐怖」紀錄征服港超，更助傑志奪得球會歷史上第11項頂級聯賽冠軍，可謂稱霸香港球壇。

他在賽後接受訪問時提到，這是他在港第一項奪得的錦標，並表示希望並非是最後一個，今場勝仗顯示傑志是香港最強的球隊，更為自己再一次成為賽事關鍵球員感高興。被問到他是否滿意自己的驚人入球數字時，他強調是全隊上下的功勞：「冇隊友絕對冇咁嘅成就，足球係團隊運動，我嘅質素喺隊友踢得好嘅時候先發揮到出嚟。」

今年7月「黑山伊巴」將年屆40，坊間亦存在談論他年齡的聲音，而他今季交出的表現，絕對是給予批評者最佳的回應：「我知道有人仲講緊我嘅年齡，但好開心我嘅表現令到佢哋變得愚蠢，如果你喺球場繼續交到功課，邊一個會在乎你年紀幾大？」

這位黑山射手為傑志帶來榮譽，球迷更關心他下季的去向，丹恩奴域繼上次接受本報專訪大爆有意續戰港超後，再一次公開其意向：「畀多幾日時間我，我會同球會會長伍健喺茶聚坐低慢慢傾。我對呢度嘅生活、球會同球迷感到滿意，所以我對喺度繼續踢持開放態度。」最後，他透露球員慶祝冠軍數天後便會回歸訓練，準備6月舉行的「亞冠盃」分組賽。