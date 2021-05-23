維港爭逐！四艘TP52型超級賽船首度同場比拼

一連兩日的「春季帆船賽」今日(23日) 煞科，為2020至2021年度的帆船賽季劃上圓滿句號。周末維港共上演三場帆船賽事，全部皆以維港東面作比賽航道，超過五百位健兒在一百一十多艘不同型號的帆船雲集維港，競逐三項「大帆船級別」及八項「級別帆船」的獎項。今年的煞科賽更首度出現以性能高，速度快的四艘TP52型超級賽船在維港亮相，一同出戰煞科賽。

四艘TP52型超級賽船分別為「鳳凰號」、「Rampage88 號」、「Free Fire 號」及「Alpha+號」。「Rampage88 號」擁有十八位專業帆船運動員，華洋𣾀聚，團隊早於數月前請來殿堂級帆船運動員Matthew Humphries 為團隊「加操」，劍指煞科賽的冠軍寶座。「鳳凰號」船上大部份船員均是前港隊運動員，當中包括「亞運三朝元老」湯潔芳及二零一八年雅加達亞運港隊代表張家豪。湯及張均表示今年受疫情影響，船隊較少練習，由以往單人或雙人帆船項目轉戰TP52型帆船，需要更高技能及團隊合作精神，心情難免緊張。張表示作為一支全華人船隊，體重無疑是較輸蝕之處；但卻比外籍選手動作更靈巧，或許是致勝之道。最終，在四艘TP52型超級賽船中，由「Alpha+號」在其組別中稱雄，「Free Fire 號」排名第二，「鳳凰號」排名第三，「Rampage88 號」排名第四。

煞科賽當日亦見現役港隊帆船運動員蔡穎姿及Molly Highfield，她們以「F.A.B號」競逐「級別帆船」獎項。二人雖於「2021年穆薩納公開錦標賽」與東京奧運入場券擦身而過，回港後卻未有灰心，反而放眼本地賽事，增加陣上經驗。在煞科賽中，二人以「Keep it Simple」策略應戰，以最少的動作，最快的速度完成比賽，最終她們聯同「「F.A.B號」隊員榮獲組別冠軍。

為令帆船運動在香港得以持續發展及普及，香港遊艇會每年均舉辦多項本地及離岸賽事，在今年的賽季，主要本地賽事包括開鑼賽「秋季帆船賽」、香港環島大賽及煞科賽等；而離岸賽則因為受疫情影響及邊境關閉而未有舉行。香港遊艇會一向積極舉辦恆常的青年帆船訓練班及課後訓練班，致力推動青少年在帆船運動的發展，培育明日之星。

2021至2022年度年賽季將於九月以「秋季帆船賽」開鑼，揭開新一年的帆船戰幔，而來年重點離岸賽事之一將會是2022年4月13日開賽的「勞力士中國帆船賽」。