港超聯　倒戈入波　黃俊皓：多謝飛馬栽培

「中銀人壽香港超級聯賽」周日(23日)爭標組煞科尾場，由天水圍飛馬於旺角大球場迎戰理文。最終理文憑中場黃俊皓於17分鐘先開記錄，加上基華尼頓連中三元，以5比1大破飛馬，兼取得第3位，下季有機會再次獲得「亞協盃」資格。賽後這名倒戈的入球功臣，除了感謝飛馬的栽培外，更希望自己的入球能力能夠繼續進步！

黃俊皓過去曾效力香港飛馬5年，直至今季才正式轉投理文。賽後他首先感謝舊球會飛馬的栽培，又指賽前並未預料到比數會差距太大：「其實對飛馬好難踢，尤其是我哋要主攻，但佢哋防守今季好出色，無諗過比數會咁大，賽前預計會好緊湊。」

「阿皓」上半場入球後顯得相當興奮，他坦言因為自己一向少入球，加上今仗勝仗對理文而言相當重要，能夠取得來季亞洲賽資格，因此特別開心。季尾上陣機會愈來愈多，球迷能夠進一步留意自己，「阿皓」亦表示相當開心：「我覺得自己入波能力有進步，以前淨係識得防守或者攔截，希望之後再嘗試壓前啲去入波。」理文六月將會出戰「亞協盃」，將會是「阿皓」生涯第2次參與，他笑言目標當然是出線，每場亦會盡力踢好。