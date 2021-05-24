意甲周一(24日)凌晨煞科，焦點嘅前4名歐聯資格爭逐有戲劇性結局，原本處於劣勢第5位嘅祖雲達斯，喺非勝不可嘅生死戰，竟然將王牌球星C朗拿度放喺後備席，最終佢哋作客4比1大炒博洛尼亞，同時藉拿玻里主場意外被維羅納逼和，成功以1分之微反壓拿玻里殺上第4位。不過C朗拿度今場坐足全場冷板，令佢即將離隊嘅傳聞甚囂塵上。

祖雲達斯今場生死戰派出艾華路莫拉達同保羅戴巴拿做箭頭，開波6分鐘由費達歷高基艾沙入波領先，艾華路莫拉達29分鐘增添紀錄，拉比奧特完半場前拉開到3比0。雖然半場勝局已定，不過祖記贏波之餘，亦要寄望AC米蘭或者拿玻里失分，當拿玻里61分鐘打開紀錄後，後備席嘅C朗一度嬲到大發脾氣。

不過隨後形勢有變，拿玻里喺69分鐘被維羅納追平，祖雲達斯下半場就有艾華路莫拉達再入1粒，即使完場前被博洛尼亞破蛋，仍然大勝4比1做足本份。更加關鍵嘅係拿玻里未能再入波，只能同維羅納踢成1比1平手，結果畀祖雲達斯爬頭拎到最後一張歐聯入場券。

祖雲達斯戲劇性拎歐聯資格，但賽後話題就喺C朗拿度被棄用一事上，教練派路證實C朗並冇受傷，擺佢做後備全因周中踢完意盃決賽，球隊需要輪換嘅「技術決定」。不過球迷對呢個講法唔多受落，事關C朗喺意甲3季以來只係做過3次後備，而且今場更加係關乎球隊未來嘅生死戰，令人揣測C朗嘅祖記生涯已進入最後倒數。

意甲頒獎台

冠軍：國際米蘭

歐聯資格：國際米蘭、AC米蘭、阿特蘭大、祖雲達斯

歐霸盃資格：拿玻里、拉素

歐協聯資格：羅馬

神射手：C朗拿度 （29球）

降班：賓尼雲圖、克羅托內、帕爾馬