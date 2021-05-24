打破PSG壟斷　里爾相隔10年再奪法甲冠軍

法甲聯賽周一(24日)凌晨落幕，里爾同巴黎聖日耳門(PSG)嘅冠軍爭逐並冇太大波折，賽前只要贏波即可捧盃嘅里爾，憑住上半場連入2球，作客以2比1擊敗昂熱，最終以1分之差力壓同樣贏波嘅PSG，相隔10年後再度喺法甲封王。

里爾今季表現神勇，全季只係輸過3場波，遠少於爭標對手PSG(8場)，23個失球亦係法甲最少，佢哋今場憑約拿芬大衛同耶馬士各入1球，以2比1擊倒昂熱，令PSG喺另一邊作客2比0贏比斯特都冇用。里爾對上一次捧法甲冠軍，已經係2010/11球季，當年佢哋領軍人物就係比利時球星夏薩特。

對上9個法甲球季有7次由PSG封王，今次里爾成功打破壟斷，教練加迪亞賽後興奮到爆粗：「喺法甲打低PSG真係好犀利，我要將冠軍獻畀依家喺醫院嘅媽媽、獻畀喺天上面嘅爸爸！真係好X神奇！我真係好好好鍾意呢隊波！」

法甲頒獎台

冠軍：里爾

歐聯資格：里爾、巴黎聖日耳門、摩納哥

歐霸盃資格：里昂、馬賽

歐協聯資格：雷恩

神射手：基利安麥巴比 （26球）

降班：南特、尼姆、迪安