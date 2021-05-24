阿古路破紀錄完美告別　哥帥踢爆將簽巴塞

阿古路嘅英超10年傳奇圓滿落幕！周一(24日)凌晨英超煞科戰，最後一次喺英超亮相嘅阿古路，後備落場踢25分鐘即梅開二度，協助曼城主場5比0狂數愛華頓。阿古路今場入2球，英超10季累積184球，打破朗尼為單一球會(曼聯)最多入波英超紀錄(183球)，加上喺主場舉行捧盃儀式下離開，可以話係完美告別。

曼城雖然已經提早封王，但今仗喺主場球迷入場下並冇放軟手腳，奇雲迪布尼同加比爾捷西斯上半場各建一功，53分鐘菲爾科頓再入一球，「主角」阿古路喺65分鐘後備登場，最後一次踏足英超賽場嘅佢，喺71分鐘同76分鐘閃電梅開二度，告別戰帶領曼城大勝5比0。

曼城領隊哥迪奧拿賽後講到阿古路，亦罕見激動眼泛淚光：「我太愛阿古路，佢係個好特別嘅球員，冇人可以取代到佢，佢喺呢30分鐘獻示出自己嘅質素。」阿古路亦表示：「作為前鋒，入波就係我嘅目標，喺最後一場波入2球真係好神奇，能夠喺一間球會效力10年並唔容易，對我嚟講係一大光榮。」

一直有傳阿古路將會加盟巴塞隆拿，哥迪奧拿接受《BBC》訪問亦證實：「我可能爆咗個秘密，阿古路可能已經同我心入面最愛球會達成協議──巴塞隆拿，佢將會同史上最偉大球員美斯一齊踢，我肯定佢會好享受(巴塞隆拿)，巴塞隆拿有佢在陣亦會變得更強大。」