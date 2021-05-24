麥斯韋斯塔本超越「咸爺」首登車手榜一哥

紅牛王牌車手麥斯韋斯塔本周日(23日)在F1摩納哥站，隨着原本排頭位嘅法拉利車手勒卡歷開賽前退賽，以由頭帶到尾的姿態，揚威這場著名的蒙地卡羅街道賽，並在車手榜反超世界冠軍咸美頓，生涯首次登上首位。

麥斯韋斯塔本起步已相當順利，一直保持領先位置，最終以1小時38分568秒首次衝線，贏得今季第2個分站冠軍，法拉利的沙恩斯落後8.9秒得第二，麥拿侖的諾利斯獲季席，而7屆世界總冠軍咸美頓則列第7，但造出最快圈速。

這是麥斯韋斯塔本職業生涯第11個分站冠軍，到目前為止，今季進行了5站，均由他與咸美頓（3個）二人瓜分，他賽後稱:「能夠在這裡獲勝感覺很特別，這是我第一次在這裡站上頒獎台。」比麥斯韋斯塔年長9歲的32歲女友Kelly Piquet，今站亦親身撐場，當荷蘭男友步出戰車，已急不及待飛奔相擁，並送上奪標香吻。

經過此站之後，車手榜稍為執位，麥斯韋斯塔本以累積105分反超平治天王咸美頓，成為車手積分榜領頭羊，這也是23歲的他生涯首次在F1車手榜領跑，咸美頓則以101分暫列第２，而今站表現出色獲得季席的諾利斯亦升上車手榜第３位。

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！