【港講J.LEAGUE】山度士的少年外流夢

巴西，世人公認的足球王國，追逐黑白相間的皮球、在綠茵場上展現令人讚歎的技術，彷彿是巴西人天生的技能。巴西足壇是個人才寶庫，在職業生涯外流是無數球員的目標，現效力港超天水圍飛馬的山度士也不例外，只是他的目光早就放在J.LEAGUE之上，盡管在J1只是一個過客，但那段日子仍堪回味。

日本與巴西在歷史上的淵源，也令兩地足壇多年來有着密切關係，J.LEAGUE創立之來，各隊聘用過的巴西外援不計其數，既有傳奇巨星薛高，亦有佐真奴、李安納度、鄧加、白必圖、梅拿這些世界盃冠軍成員，而踢過世青盃、巴甲的球員更是不計其數。

與眾多前輩們相比，山度士的名氣、成就確是稍遜色，但相較上述的名將或世界盃冠軍成員，其特別處在於這位中鋒職業生涯首次外流，目的地就是J.LEAGUE。「巴西球員以外流為目標很普遍，到J.LEAGUE是其中一個選擇，我沒有夢想過去歐洲，目標一直是日本或阿聯酋。」他如此說道。

以外流亞洲為目標，聽來可能不及要進軍歐洲、亮相四大聯賽來得有野心，原來山度士的「東瀛夢」是在11歲的夏天開始，那年正值2002年世界盃決賽周在日本、南韓舉行，森巴巨星「3R」朗拿度、李華度、羅拔圖卡路士領銜巴西摧枯拉朽地擊敗各路大軍、勇摘桂冠固然讓少年山度士興奮不已，但更吸引他的是在電視機上看到關於日本足球的一切。

「那段時間，我每晚深夜都會守在電視機旁看比賽，見證了國家隊捧盃，而令我着迷的是日本球迷的熱情、設備先進的球場、良好的足球環境。」無疑，當時的日本足壇因為J.LEAGUE創立將近10年、職業化程度已經成熟，加上為主辦世界盃改善球場設備、興建新場地，訓練、比賽環境已不在歐洲之下，甚至勝過巴西不少球會，也難怪少年山度士為日本足球着迷。

8年後，山度士以19歲之齡在巴甲華斯高出道，之後輾轉在巴乙、州聯賽打滾，2015年以借將身份回歸巴甲效力著名球會山度士，翌年再被外借到J1甲府風林，他的「東瀛夢」終告成真。

「甲府風林不是大球會，根據地也不是東京、名古屋這種大城市，但正因為這樣我有機會展示身手，說不定有可能在將來轉到大球會去。」抱着這樣的想法，山度士登上前往日本的航班，向夢想進發。

1月底的日本，天氣冷得山度士禁不住喊凍，但是成為J1球隊的一份子，興奮心情足以抵抗嚴寒：「這就是我發展足球事業的地方」；J.LEAGUE的專業程度、球員們的水平及態度也沒有讓遠道而來的他失望：「日本球員技術水平很高，而且職業素養極佳，讓我獲益非淺。」

效力甲府風林約半年，山度士在聯賽上陣6場、錄得2助攻，盃賽上陣3場、入1球，相隔5年，攻破傳統勁旅鹿島鹿角大門、助球隊在盃賽首戰取勝的經過記憶猶新，尤其是教練在賽前的部署是做好防守、避免大敗，讓全隊驚喜的是比賽以勝利告終。「甲府風林實力不足以跟勁旅對攻，很多比賽我們都無法控制戰局，即使是有優秀的翼鋒基斯坦奴達施華在陣，我們都不可能一場比賽有10至15次射門機會，只能專心做防守、等機會反擊。」在僅有的9場比賽當中，山度士的主要任務是前線的「Target Man」，與對方後衞埋身肉搏、接應長傳後停球並作出二傳。「我的入球不多，但亦以『柱躉中鋒』的踢法為球隊有所貢獻。」

只是世事豈能盡如人意？山度士因為右腳股二頭肌三級拉傷，最終在同年7月與甲府風林解約、回到巴西療傷，其J.LEAGUE生涯亦暫告一段落，但當翻開眼前的2016年J.LEAGUE選手名鑑，那些熟識的面孔又於他的腦海中浮現。

「當年在甲府風林的隊友我每一個都記得，4號（山本英臣）是隊長、是隊中的老大哥，8號（新井涼平）是球隊中場發電機、不停跑動，23號（稻垣祥）時常跟我聊天及開玩笑，基斯坦奴達施華在賽場內外都幫了我很多，有他在我跟隊友溝通不成問題，球隊本身亦有翻譯員，平日也會安排職員協助我處理生活瑣事。」

在日本不過半年時間，山度士已感受到J.LEAGUE球會的專業精神，而且在彼邦生活也甚是悏意。「我在日本與香港生活一樣感到很安全，在日本比賽跟巴西不同的是，人們對球員相當尊重。」巴西人對足球的狂熱是「雙面刃」，球隊獲勝時球員就是英雄，反之則成眾矢之的，山度士對此感受尤深：「在巴西，球隊輸波之後就面臨球迷抨擊，他們會對球員作不友善舉動，透過社交媒體攻擊我們的家人，但日本球迷是會在球隊落敗時，鼓勵球員來仗繼續努力，這是一種尊重。」

職業球員生涯只有匆匆十多廿載，過去的不能重來也不需要重來，山度士若然在5年前沒有受傷，也許今天仍然在其夢想之地奮戰，再次觸摸到當年射破鹿島鹿角大門時所穿的同款球衣，前塵往事湧上心頭，難怪他激動不已。「再次看到這件球衣真的太感動了，很高興來分享我在J.LEAGUE的美好回憶，這些經歷每當我與孩子、妻子談起，仍然回味無窮。」說到這裡，山度士流露出幸福的笑容。