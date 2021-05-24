哈利卡尼奪英超金靴兼助攻王　追平名宿紀錄

今季英超周日（23日）已煞科，熱刺前鋒哈利卡尼憑住最後一輪對李斯特城嘅入球，今季累積23球力壓利物浦嘅首席射手穆罕默德沙拿，生涯第三次奪得英超金靴，並為球隊貢獻14次助攻，成為今季英超助攻王。

煞科日各隊爭逐仍然激烈，英超神射手鬥得同樣精彩，在最後一輪賽前之前，哈利卡尼與沙拿在射手榜同樣以22球並列首位，但紅軍雖然贏波沙拿卻無斬獲，反而哈利卡尼為熱刺入波兼有助攻，成為球隊贏波功臣，而就係呢一球令佢可以壓倒沙拿，獨享今屆金靴；亦係呢位熱刺隊長繼2015-16賽季及2016-17賽季之後，第三次捧走英超神射手，追平英格蘭名宿舒利亞嘅金靴次數，喺英超歷史上僅次於法國前鋒亨利（4次）。

錯過了今季神射手嘅沙拿亦很有風度，在個人社交網向哈利卡尼送上四字祝賀「Very well deserved! Congratulations!（實至名歸，恭喜！）」今季神射手排名榜，沙拿(22球)排第2，跟住係曼聯嘅般奴費南迪斯（18球），熱刺嘅孫興民及列斯聯嘅班福特以17球並列第4。